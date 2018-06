Der Bundesnachrichtendienst (BND) hat in der vergangenen Woche laut einem Zeitungsbericht Anzeige gegen einen Mitarbeiter wegen des Verdachts auf Geheimnisverrat gestellt. Wie die Welt berichtete, soll der Mann im vergangenen Jahr den damaligen Obmann der Union im NSA-Untersuchungsausschuss, Roderich Kiesewetter, darüber informiert haben, dass in seinem Umfeld im Reservistenverband der Bundeswehr zwei Beschaffungshelfer des BND tätig gewesen seien. Kiesewetter sei deshalb von seinem Posten zurückgetreten.

Als Grund gab der CDU-Politiker damals offiziell familiäre Gründe an. Dem Bericht zufolge wollte er aber damit mögliche Zweifel an seiner Unvoreingenommenheit gegenüber dem BND beseitigen. Laut Welt am Sonntag besteht der Verdacht, dass der Mitarbeiter des deutschen Geheimdienstes Kiesewetter im Auftrag eines russischen Nachrichtendienstes informiert haben könnte, um damit die Arbeit des Untersuchungsausschusses zu beeinflussen.

Der Vorsitzende des NSA-Untersuchungsausschusses, Patrick Sensburg (CDU), sagte, er und seine Kollegen müssten "sehr gründlich überlegen, ob man den Untersuchungsauftrag des Ausschusses auf den russischen Auslandsgeheimdienst erweitert". Hintergrund seien Hinweise zu den Veröffentlichungen des im russischen Exil lebenden früheren US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden, der ungeklärte Ursprung neuer WikiLeaks-Enthüllungen sowie der Bericht zum Rücktritt von Kiesewetter. "Wir dürfen nicht ausschließen, dass unsere Arbeit durch Kampagnen aus Moskau beeinflusst werden soll", sagte Sensburg.

Der Obmann der Grünen im Untersuchungsausschuss, Konstantin von Notz, kritisierte, dass der Untersuchungsausschuss das nicht von der Bundesregierung, sondern aus der Zeitung erfahren habe. Das stärke nicht gerade das Vertrauen in die Aufklärungsbereitschaft von Merkel und Gabriel, sagte von Notz. Ähnlich sagte es der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Burkhard Lischka.

SPD-Obmann Christian Flisek forderte ebenfalls Aufklärung der Umstände von Kiesewetters Rücktritt und beklagte einen Mangel an Sensibilität beim BND. Es sei bereits "grob fahrlässig" gewesen, dass der Geheimdienst Kiesewetter nicht über die Beschaffungshelfer in seinem Umfeld informiert habe.

Der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr), André Hahn (Linke), kündigte an, den Vorgang auf die Tagesordnung der kommenden Sitzung im September zu setzen.

Der BND war dem Bericht zufolge bereits vor ein paar Jahren dem Verdacht nachgegangen, dass der nun angezeigte Mitarbeiter einem russischen Nachrichtendienst Informationen liefert. Es soll Treffen zwischen dem Deutschen und einem Vertreter des russischen Generalkonsulats gegeben haben.



Der BND-Mitarbeiter geriet in den Fokus der Eigensicherung des Dienstes. Zeitweise seien seine Telefonate und E-Mails überwacht worden, es fanden sich jedoch keine Beweise.