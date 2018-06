ZEIT ONLINE: Deutschland steht in Europa seit der Griechenland-Vereinbarung am Pranger. Aus Griechenland, aber auch aus Frankreich und anderen Ländern kommt der Vorwurfe, Kanzlerin Merkel und Finanzminister Schäuble hätten Ministerpräsident Tsipras zu einem weiteren Spar- und Reformprogramm erpresst. Ist die Kritik berechtigt?

Stefan Seidendorf: Es geht weniger um konkreten Inhalt, sondern um das Wie der Verhandlungen. Man hat nicht gesagt, jede Position einer demokratischen gewählten Regierung ist legitim und muss respektiert werden und wir müssen eine gemeiname, tragfähige Lösung zu finden. Stattdessen hat sich der Stärkere durchgesetzt, obwohl man dieses Prinzip in der europäischen Integration ja gerade überwinden wollte.

ZEIT ONLINE: Merkel hat Tsipras in den langen Verhandlungen hart bedrängt.

Seidendorf: Sie hat sich bei dem Gipfel durch ihre sehr einseitige Positionierung in eine Ecke drängen lassen und dem französischen Präsidenten Hollande dadurch ermöglicht, sich als Retter Europas aufzuspielen. Seit dem Amtsbeginn von Hollande hatte Merkel immer darauf geachtet, sich mit ihm eng abzustimmen und mit ihm in einer Art übernationalen großen Koalition zu verhandeln. Dadurch konnte er nicht die Rolle des Rächers der Enterbten und der durch die Austeritätspolitik Benachteiligten spielen – gegen Deutschland. Das war diesmal anders.

ZEIT ONLINE: Deutschland ist die europäische Führungsnation, das wird auch von anderen Ländern anerkannt. Ist es inzwischen zu mächtig und dominant geworden?



Seidendorf: Das glaube ich nicht. Aber wir müssen uns in Deutschland klar darüber werden, was das heißt, Führungsnation und "Hegemon" in Europa zu sein. Eine einzige Führungsmacht, die den Kontinent ordnet, kann es in Europa nicht geben und hat es auch historisch nie gegeben. Auch das große und wirtschaftlich mächtige Deutschland kann diese Rolle dauerhaft nicht spielen. Wenn Deutschland Ordnungsmacht sein will, dann kann es dies nur in enger Abstimmung mit einem anderen großen Land, Frankreich. Das war und ist die Grundlage der europäische Einigung.



ZEIT ONLINE: In der Griechenland-Frage waren sich aber beide Länder nicht einig.

Stefan Seidendorf ist stellvertretender Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. Er leitet dort den Arbeitsbereich Europapolitik.

Seidendorf: Das stabilisierende Element des deutsch-französischen Duos für Europa ist nicht, dass sie sich gut verstehen und miteinander befreundet sind, sondern paradoxerweise dass beide sehr häufig einen europäischen Grundkonflikt repräsentieren. Wenn Deutschland und Frankreich einen Kompromiss finden, können sich daran dann auch andere Länder orientieren. Aber dafür müssen wir jetzt die Kurve kriegen, wie wir in der Eurozone künftig gemeinsam miteinander umgehen wollen und Deutschland und Frankreich müssen dazu gemeinsam Vorschläge machen. Wenn das nicht gelingt, wird ein schleichender Erosionsprozess zwischen beiden Ländern einsetzen.

ZEIT ONLINE: Hinter dem Konflikt um Griechenland stehen zwei unterschiedliche Grundphilosophien: auf der einen Seite das Lager derjenigen, die angeführt von Deutschland auf strikte Haushaltsdisziplin pochen. Auf der anderen Seite diejenigen, angeführt von Frankreich, die vor allem auf Wachstum setzen und im Zweifel die Haushaltskonsolidierung und den Schuldenabbau hintenan stellen. Lässt sich das überhaupt vereinen?



Seidendorf: Das kann nur deutsch-französisch gelöst werden. Erstaunlicherweise sind ja beide Seiten im Inneren weniger strikt. Auch die Regierung Hollande hat anerkannt, dass sie den Haushalt sanieren muss, und die Große Koalition hat sich zu Investitionen bereit erklärt. Nur auf europäischer Ebene nehmen sie diese gegensätzlichen Positionen ein.



ZEIT ONLINE: Und wie könnte auf dieser Ebene ein Kompromiss aussehen?



Seidendorf: Als erstes müssten die Regeln so geändert werden, dass sie auch angewendet werden können. Also zum Beispiel automatische Sanktionen bei Verstößen gegen den Stabilitätspakt. Denn wenn sie vom Finanzministerrat beschlossen werden müssen, dann werden sie nie verhängt, weil eine Krähe der anderen kein Auge aushacken will. Und die Haushaltskontrolle muss noch stärker auf europäischer Ebene liegen. Außerdem muss es eine Insolvenzordnung für Staaten geben, damit sie nicht ungewollt und in chaotischer Weise aus der Eurozone ausscheiden. Auf der anderen Seite muss es Mittel geben, um makroökonomische Schocks auszugleichen, wie eine europäische Arbeitslosenversicherung oder vielleicht auch eine zusätzliche Altersabsicherung. Das könnte auch für deutsche Rentner interessant sein.