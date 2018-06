Der CDU-Vize Armin Laschet hat sich für Korrekturen am Bleiberecht für Flüchtlinge ausgesprochen. "Wir brauchen ein Bleiberecht für die, die seit Jahren hier leben, sich anstrengen, sich um gute Bildung kümmern, Deutsch sprechen und sich zu unserem Land bekennen", sagte Laschet der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. "Mit den aktuellen Gesetzesänderungen wird dieser Perspektivwechsel eingeleitet, der früher als bisher die Potenziale der Flüchtlinge erkennt und ihnen Aufstiegschancen gibt."

Laschet nahm Stellung zu der palästinensischen Schülerin Reem, die in einer Gesprächsrunde mit Kanzlerin Angela Merkel ihre drohende Abschiebung beklagt hatte. Zwar müsse jeder, der aus sicheren Herkunftsländern jetzt neu einreise und Asyl beantrage, wissen, dass die Chance auf ein Bleiberecht gering ist. "Aber ein Kind wie die Schülerin Reem abzuschieben, die seit Jahren mit ihrer Familie hier lebt und zu den Klassenbesten gehört, ist absurd."

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann bekräftigte in der Welt am Sonntag seine Forderung nach einem Einwanderungsgesetz: "Es läuft etwas grundfalsch in Deutschland, wenn wir einerseits mehr Nachwuchs brauchen und andererseits junge, gut integrierte Flüchtlinge von der Abschiebung bedroht sind." Er wolle deshalb ein Einwanderungsgesetz, bei dem alle Einwanderer schnell Klarheit haben, ob sie bleiben können oder nicht. "Junge, leistungsbereite Menschen, die sich integrieren wollen, müssen wir willkommen heißen und dürfen sie nicht abschrecken", sagt er weiter und fordert: Kinder, die in der Schule perfekt Deutsch gelernt hätten, sollten nicht mehr weggeschickt werden.

Die 14-jährige Palästinenserin Reem nimmt Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Worte zu einer möglichen Abschiebung aus Deutschland nicht übel. Die Antwort der Kanzlerin finde sie fair, sagte das Mädchen, das bei der Begegnung mit Merkel in Tränen ausgebrochen war, der Bild am Sonntag. Sie sei froh, dass die Kanzlerin so ehrlich gewesen sei. "Es hätte mich noch mehr gekränkt, wenn sie nicht ehrlich gewesen wäre", fügte Reem hinzu.



Der Bundesrat hatte kürzlich eine Neuregelung gebilligt, mit der bei geduldeten Ausländern die Möglichkeiten für einen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland verbessert werden. Das Gesetz soll demnächst in Kraft treten. Dadurch werde gerade für geduldete Jugendliche die Möglichkeit verbessert, eine echte Perspektive für ein Leben in Deutschland zu bekommen, sagte die Migrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz (SPD), der Passauer Neuen Presse.

Arbeitgeber fordern Abschaffung der Vorrangprüfung

Der Arbeitgeberverband BDA kritisierte, viele Beschränkungen für den Arbeitsmarktzugang von Asylbewerbern seien politisch und wirtschaftlich nicht mehr zeitgemäß. Die gute Konjunktur biete auch für Flüchtlinge Beschäftigungsperspektiven. Viele Betriebe fänden nicht genug Lehrlinge: "Es ist in unser aller Interesse, wenn Asylbewerber ihren Lebensunterhalt so schnell wie möglich selbst verdienen können", sagte ein BDA-Sprecher der Welt am Sonntag.

Der Arbeitgeberverband forderte dem Bericht zufolge, die Vorrangprüfung, die Jobsuchenden aus der EU bei der Stellenbesetzung Vorzug vor Asylbewerbern gibt, nach sechs Monaten abzuschaffen. Die Vorrangprüfung sei "meist ein rein bürokratischer Akt, der nur Zeit und Geld kostet, ohne dass Arbeitslose davon profitieren".