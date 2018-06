In Deutschland steigt die Zahl der Kleinkinder in öffentlichen Kitas oder bei einer Tagesmutter. Anfang März wurden 694.500 Kinder unter drei Jahren in einer Kindertageseinrichtung oder in öffentlich geförderter Kindertagespflege betreut, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Dies sei ein Anstieg um 4,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die meisten Kinder (85,4 Prozent) sind in einer Kita untergebracht. Tagesmütter oder Tagesväter spielten mit einem Anteil von 14,6 Prozent eine geringere Rolle.

Die Zuwachsrate von 4,8 Prozent ist damit deutlich flacher geworden: Zwischen März 2013 und März 2014 war die Zahl der außer Haus betreuten Kleinkinder um 10,6 Prozent gestiegen. Seit dem 1. August 2013 haben Kinder nach dem ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf einen öffentlich geförderten Betreuungsplatz.



Die Entwicklung war in den Bundesländern sehr unterschiedlich. Die höchsten Zuwachsraten im Vergleich zum Vorjahr gab es in Nordrhein-Westfalen (plus 12,2 Prozent), Schleswig-Holstein (plus 6,7 Prozent) und dem Saarland (plus 6,6 Prozent). Am niedrigsten fiel die Steigerung in Sachsen-Anhalt (plus 0,6 Prozent), Mecklenburg-Vorpommern (plus 0,7 Prozent) und Brandenburg (plus 0,8 Prozent) aus. Das liegt daran, dass im Osten bereits zu Beginn des Ausbaus wesentlich mehr Kinder einen Kitaplatz hatten als im Westen.

Die Statistik des Statistischen Bundesamts erfasst nur die Kitas, die von öffentlichen Trägern betrieben werden. Private oder kirchliche Einrichtungen werden nicht berücksichtigt. Insgesamt gibt es in Deutschland 53.400 Kindertagesstätten, in denen etwa 3,2 Millionen Kinder betreut werden.



Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) hob die Bedeutung des Kita-Ausbaus hervor: "Eltern wünschen sich die bestmögliche Betreuung und Bildung für ihre Kinder." Gemeinsam mit Ländern, Kommunen und Trägern der Kitas wolle die Bundesregierung den Ausbau voranbringen und die Qualität verbessern.

Zuletzt hatten Erzieher in öffentlichen Kindertagesstätten, unterstützt von der Gewerkschaft ver.di, in mehreren Bundesländern wochenlang gestreikt, um eine bessere Bezahlung durchzusetzen.