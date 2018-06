Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hat die Union aufgefordert, ihren Widerstand gegen ein Einwanderungsgesetz aufzugeben. "Ich will der Union keine Ratschläge erteilen, aber wir stehen alle in der Verantwortung, eine belastbare und dauerhafte Antwort auf die Fragen von Zuzug und Integration zu geben", sagte Maas der Bild-Zeitung. Der SPD-Politiker kritisierte vor allem das Verhalten der CSU: "Schrille Töne wie etwa aus Bayern, den Flüchtlingen per se massenhaften Asylmissbrauch zu unterstellen, verschärfen die Debatte dabei in unverantwortlicher Weise."

"Junge, gut integrierte Flüchtlinge können ein Gewinn für unser Land sein", hob der Justizminister hervor. Die Politik dürfe diese nicht abschrecken. Die SPD habe immer deutlich gemacht, dass sie beim Thema Einwanderungsgesetz jederzeit gesprächsbereit sei.

Maas forderte eine schnelle Eingliederung von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt. Schließlich kämpfe die Wirtschaft mit dem Problem des Fachkräftemangels. Mit dem Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung habe die Bundesregierung entscheidende Verbesserungen auf den Weg gebracht. So sollen zum Beispiel integrierte Kinder und Jugendliche, die bislang nur geduldet sind, künftig leichter eine Aufenthaltserlaubnis bekommen. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann hatte am Wochenende seine Forderung nach einem Einwanderungsgesetz erneuert. Einige Unionspolitiker halten dies für unnötig.



Unterdessen sagte der Präsident des Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, die anhaltenden Angriffe auf Flüchtlingsheime könnten der deutschen Wirtschaft schaden. Schweitzer sagte der Saarbrücker Zeitung, er verurteile die Angriffe auf das Schärfste. Deutschland brauche eine Willkommenskultur, die in der Gesellschaft verankert sei. "Ich sage das auch aus Eigeninteresse, denn die Unternehmen sind immer stärker auf Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen", so Schweitzer.