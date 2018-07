Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) will minderjährige unbegleitete Flüchtlinge künftig nach einem Quotensystem auf alle Bundesländer verteilen. Mancherorts seien die Kapazitätsgrenzen der Jugendämter so weit überschritten, dass eine adäquate Unterbringung, Versorgung und Betreuung der Kinder und Jugendlichen "erheblich erschwert beziehungsweise nicht mehr möglich ist", heißt es in einem Gesetzentwurf der Familienministerin, aus dem die Passauer Neue Presse zitiert. Das Bundeskabinett beschloss den Entwurf am heutigen Mittwoch.

Künftig sollen demnach Kinder und Jugendliche, die ohne ihre Eltern nach Deutschland flüchten, gleichmäßiger auf die Bundesländer verteilt werden. Dazu will die Regierung eine bundesweite Aufnahmepflicht einführen. Dafür könnten die Länder einen Verteilungsschlüssel vereinbaren.

Bis zu einer Einigung soll der sogenannte Königsteiner Schlüssel gelten, der sowohl das Steueraufkommen als auch die Einwohnerzahl der Länder berücksichtigt. Demnach wäre Baden-Württemberg für 13 Prozent der Flüchtlingskinder zuständig, Bayern für 15 Prozent, Brandenburg für drei Prozent. Hessen bekäme sieben Prozent, Mecklenburg-Vorpommern zwei Prozent, Niedersachsen neun Prozent, Nordrhein-Westfalen 21 Prozent und Rheinland-Pfalz fünf Prozent der minderjährigen Flüchtlinge zugeteilt.

Die Bundesregierung geht von einem weiteren Anstieg der Zahlen aus. Ende 2014 erhielten knapp 18.000 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Unterstützung aus der Kinder- und Jugendhilfe.



Ausnahmen bei der Aufteilung sind unter anderem für Kinder mit gesundheitlichen Problemen vorgesehen. Und Kinder und Jugendliche, die sich auf der Flucht gegenseitig unterstützt und zusammengeschlossen haben sowie Geschwisterkinder sollen grundsätzlich nicht getrennt werden.

Bundesamt für Flüchtlinge chronisch überlastet

Nach Informationen der Zeitung kostet die Betreuung eines solchen jungen Flüchtlings die Kommunen monatlich etwa 5.000 Euro. Bei Asylbewerbern über 18 Jahren sind es dagegen 1.300 Euro monatlich. Das Gesetz soll Anfang 2016 in Kraft treten.



Neben den Kommunen sind offenbar auch die Bearbeiter von Asylanträgen durch den Anstieg der Fälle überlastet: Trotz beschleunigter Verfahren und zusätzlicher Bearbeiter verdoppelte sich die Zahl unerledigter Asylanträge in Deutschland seit dem Vorjahr. Ende Juni sei über die Anträge von 237.877 Asylbewerbern noch nicht entschieden worden, berichtete die in Düsseldorf erscheinende Rheinische Post unter Berufung auf aktuelle Erhebungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Dies seien 125.004 Anträge oder 110 Prozent mehr als Ende Juni vergangenen Jahres.

Eine Sprecherin der Behörde verwies darauf, dass sich die durchschnittliche Dauer eines Verfahrens im Vergleich zum Vorjahr von 7,1 auf 5,3 Monate verkürzt habe. Auch seien 650 zusätzliche Bearbeiter eingestellt worden. Dadurch hätten im ersten Halbjahr bereits 93.816 Entscheidungen gefällt werden können und damit jetzt schon mehr als die 80.978 im gesamten Jahr 2013.