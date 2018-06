Beim Koalitionspartner SPD wächst der Unmut über Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Nachdem Schäubles Vorschlag für ein zeitweises Ausscheiden Griechenlands aus der Eurozone zu Empörung bei den Sozialdemokraten geführt hatte, kritisierte Vize-Parteichef Ralf Stegner nun Äußerungen des CDU-Politikers, die als indirekte Rücktrittsdrohung gedeutet wurden. Stegner sagte der Süddeutschen Zeitung, das Kokettieren mit angeblichen Rücktrittsabsichten sei genauso wenig zielführend wie Schäubles fortwährender Flirt mit den Vorzügen eines Grexit. Das Verhalten Schäubles zeige, dass der Union der europapolitische Kompass abhandengekommen sei.

Schäuble hatte in einem Spiegel-Interview darauf verwiesen, dass ein Minister zurücktreten könne, wenn er zu etwas gezwungen werde. Er habe aber nicht die Absicht dazu. In einigen Medien wurden die Interviewäußerungen indes als Rücktrittsdrohung gewertet. Das Bundesfinanzministerium wies allerdings Spekulationen zurück, Schäuble spiele wegen Meinungsunterschieden mit Kanzlerin Angela Merkel mit Rücktrittsgedanken.

Merkel hatte am Sonntagabend dazu aufgerufen, die Debatte um ein Ausscheiden Griechenlands aus dem Euro zu beenden. Einen Grexit als solchen gebe es gar nicht. Zwar habe diese Option auf dem Tisch gelegen, "aber wir haben uns für eine andere entschieden", sagte Merkel. "Es gibt nur die Möglichkeit, mit Griechenland einen gemeinsamen Weg zu gehen." Sonst werde eine chaotische Situation heraufbeschworen, weil die Finanzminister und Staats- und Regierungschefs sich nicht einigen könnten. "Ich glaube, dass das Wichtige jetzt wirklich das Ergebnis ist", sagte Merkel. Nun müsse umgesetzt werden, was in dem Bundestagsbeschluss zu einem dritten Hilfspaket für Griechenland vereinbart worden sei.



Zu einem möglichen Rücktritt von Schäuble sagte die Kanzlerin: "Bei mir war niemand und hat um irgendeine Entlassung gebeten. Und ich habe auch nicht die Absicht, diese Diskussion weiterzuführen."



Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte im ZDF seine Kritik an Schäubles Äußerungen über einen temporären Grexit geäußert: "Diesen Vorschlag als deutschen Vorschlag einzubringen, war aus meiner Sicht nicht vernünftig", sagte er. "Das ist etwas, was ich jedenfalls nicht gemacht hätte." Der Finanzminister habe die SPD gegen sich aufgebracht. Zu den Querelen zwischen Gabriel und Schäuble sagte die Kanzlerin, die Optionen seien besprochen gewesen und fügte hinzu: "Jetzt ist dazu alles gesagt. Jetzt gucken wir mal nach vorne."