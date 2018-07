"Der eiserne Sigmar" – diese Titulierung durch die Bild-Zeitung dürfte dem SPD-Vizekanzler gefallen: Seine Griechenland-Botschaft ist auch im deutschen Boulevard angekommen. Schon kurz nach dem Referendum am Sonntagabend war Sigmar Gabriel durch harte Worte aufgefallen: Er sehe wenig Verhandlungsspielraum mit der Regierung von Alexis Tsipras und wolle keine Denkverbote, auch nicht, wenn es um den Grexit gehe. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker brauchten erst noch einen weiteren gescheiterten EU-Gipfel, um sich derart kompromisslos zu äußern.

Gabriel ist ein impulsiver Politiker, nicht immer hat er sich unter Kontrolle. Auch zu Beginn dieser Woche ging es mit ihm durch, als er kurz nach dem Referendum davon sprach, nun seien die letzten Brücken eingerissen. Das konnte man so lesen, als verweigere er von nun an den Griechen jede Kommunikation. Nach internem Widerstand musste der SPD-Chef sich an diesem Punkt korrigieren. Inhaltlich jedoch hat er viele SPD-Funktionäre an seiner Seite. Zwei Hauptmotive treiben Gabriel an:



Der persönliche Grund: Massive Verärgerung über Tsipras

Die SPD als linke politische Kraft ist überzeugt davon, dass das bisherige Sparmantra der EU die Probleme in Griechenland teilweise noch verschlimmert hat. Im Europawahlkampf 2014 hatten die Sozialdemokraten noch eine Investitionspolitik, Schuldenerleichterungen und Programme gegen die Jugendarbeitslosigkeit gefordert. Deswegen wurde der Amtsantritt der Regierung von Alexis Tsipras von ihnen auch nicht so hart beurteilt wie von Konservativen.

Die Enttäuschung war dann allerdings groß. Fassungslos macht viele SPDler zum Beispiel, dass Reiche in Griechenland bis heute kaum Steuern zahlen müssen und dass das griechische Verteidigungsministerium nicht weiter an seinem Wehretat sparen will.

Mit ihrem selbstgerechten Auftreten in Brüssel stießen Tsipras und sein Finanzminister Yanis Varoufakis zudem selbst Wohlmeinende wie den sozialdemokratischen EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz vor den Kopf. Die Kompromisslosigkeit der griechischen Seite, die Absprachen nicht einhielt und einseitig Schuld zuwies, hat in der SPD-Führung alles Vertrauen zerstört.



Dann kam auch noch die Sache mit dem Referendum: Gabriel hatte eine Volksabstimmung in Griechenland zur Legitimierung der Sparvorgaben eigentlich immer befürwortet. Das tat er nun auch nach Tsipras überraschender Ankündigung. Zu spät erfuhr der Vizekanzler, dass der griechische Premier seinem Volk raten wollte, mit Nein zu stimmen. Als die Griechen diesem dann noch folgten und zwar mit einer klaren Mehrheit, war es mit dem letzten Verständnis vorbei.

Anders als zuvor in der SPD-Fraktion angemahnt, hielt sich der Chef am Sonntagabend nicht zurück, sondern ging als einer der Ersten an die Presse. Die Wortwahl wurde auch von einigen SPD-Promis als unglücklich empfunden, nicht aber die Aussage, die dahinterstand: Wir lassen uns nicht erpressen.

Der strategische Grund: Was goutiert der Wähler?

Schon Mitte Juni – alles sah damals eher nach Einigung als nach Grexit aus – fand Gabriel in seinem neuen Lieblingsmedium harte Worte für die griechische Regierung: "Überall in Europa wächst die Stimmung: 'Es reicht!'", zitierte ihn die Bild-Zeitung: "Wir werden nicht die überzogenen Wahlversprechen einer zum Teil kommunistischen Regierung durch die deutschen Arbeitnehmer und ihre Familien bezahlen lassen." Von einem Referendum war damals noch keine Rede. Der SPD-Chef geht also schon länger sichtbar auf Distanz zu Griechenland, auch weil er glaubt, damit die Stimmung der Mehrheit der Wähler zu treffen. Gerne berichtet er von Hunderten von Briefen, die ihn erreichen, und in denen Bürger die SPD auffordern, nicht auf die Griechen "hereinzufallen".



Die Bestätigung dafür, dass Härte gegen Griechenland bei den Deutschen gut ankommt, findet die SPD nun in einer neuen Umfrage: Drei Prozentpunkte hat die Union aktuell zugelegt, und Finanzminister Wolfgang Schäuble kletterte auf der Beliebtheitsskala der Minister nach oben. Sich in einer solchen Situation gegen die Kanzlerin zu stellen, sei Harakiri, glaubt nicht nur Gabriel. So könne man aktuell nur verlieren. Im Gegenteil: Die SPD als linke Kraft müsse besonders deutlich machen, dass sie nicht heimlich mit den Griechen sympathisiere.