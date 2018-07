Die CSU muss ihren legendären Tagungsort Wildbad Kreuth aufgeben. Weil die von den Eigentümern des Adelshauses Wittelsbach geforderte neue Pacht für das von der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung betriebene Bildungszentrum zu hoch sei, beschloss der Stiftungsvorstand, den bestehenden Mietvertrages zum 31. März 2016 auslaufen zu lassen (Mitteilung als PDF). Damit muss sich die CSU für die Klausurtagungen ihrer Bundestags- und Landtagsabgeordneten ab dem Jahr 2017 eine neue Unterkunft suchen.

Die Hanns-Seidel-Stiftung ist seit 1975 Mieter des malerisch gelegenen ehemaligen Kurbades oberhalb vom Tegernsee. Zu Jahresbeginn tagen dort alljährlich die CSU-Landesgruppe des Bundestags und kurz darauf die CSU-Landtagsfraktion, wodurch der Name Wildbad Kreuth mit der CSU eng verbunden ist.



Berühmt wurde Wildbad Kreuth vor allem durch zwei politische Ereignisse: 1976 fasste die CSU-Landesgruppe dort unter dem damaligen CSU-Chef Franz Josef Strauß den Beschluss, die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU zu kündigen. Nach einem Machtkampf mit dem damaligen CDU-Chef Helmut Kohl nahm Strauß die Entscheidung zurück. Zum zweiten formierte sich 2007 in der CSU-Landtagsfraktion während ihrer Winterklausur offener Widerstand gegen den damaligen CSU-Chef Edmund Stoiber, was schließlich zu dessen Rücktritt führte.

CSU-Chef Horst Seehofer sagte im Bayerischen Rundfunk, er mache sich um den Verlust der Kreuther Geschichte keine Sorgen. "Der Mythos ist die Klausurtagung, das ist meine geringste Sorge, Mythen herzustellen", sagte Seehofer. Wo die Christsozialen in Zukunft tagen, ist noch offen.

Die Hanns-Seidel-Stiftung zahlte laut BR bisher 84.000 Euro Pacht pro Jahr. Die Besitzerin des Gebäudeensembles, Herzogin Helene, habe diese Pacht nun mehr als versechsfachen wollen – damit hätte die Parteistiftung über eine halbe Million Euro zahlen müssen.

Das idyllisch gelegene Wildbad Kreuth war ein öffentlichkeitswirksamer Glücksfall für die CSU. Durch die besondere geographische Lage in einem Talkessel oberhalb des Tegernsees ist dort die Wahrscheinlichkeit für Schnee deutlich höher als anderswo, was Seehofer und seinen Vorgängern bei den Klausuren regelmäßig Fernsehbilder in einer prächtigen Schneelandschaft bescherte.

Künftig zwei Tagungsorte?

Dem Bayerischen Rundfunk (BR) zufolge wird die Landesgruppe wie der CSU-Vorstand ihre Klausurtagungen nun im oberbayerischen Kloster Andechs abhalten, die Landtagsfraktion werde womöglich im oberfränkischen Kloster Banz tagen.

Für die CSU bekommen die bevorstehenden Umzüge damit einen noch größeren Umfang als geplant. Bereits seit längerer Zeit steht fest, dass die Christsozialen zum Jahresende ihr zwar sehr zentral in München gelegenes, aber in die Jahre gekommenes Franz-Josef-Strauß-Haus aufgeben. Ihre neue Parteizentrale befindet sich künftig weit außerhalb der Innenstadt im Münchner Norden in einem Hochhaus-Ensemble.