"Ich wollte mithelfen, dass der Frieden bleibt" – darum sei er in die SPD eingetreten, hat Egon Bahr vor einigen Jahren gesagt. Es gab kaum eine wichtige Verhandlungsrunde des Ost-West-Dialogs, an der er nicht beteiligt war. Er war überzeugt, Veränderungen gebe es langfristig nur in Form vieler kleiner Schritte und nicht ohne Moskau. Bahr hatte damit großen Anteil am Ende der Teilung Deutschlands und Europas.