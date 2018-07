Zwei Tage nach der erneuten Öffnung der Grenzen in Mazedonien sind unterdessen Hunderte Flüchtlinge über Serbien ins EU-Mitgliedsland Ungarn eingereist. In Zügen kamen am Montagabend mehr als tausend Migranten aus Serbien in der Nähe des südungarischen Dorfs Roszke an. Die meisten von ihnen stammen aus dem Bürgerkriegsland Syrien. Ungarische Polizisten brachten sie zu einem nahe gelegenen Registrierungszentrum für Flüchtlinge, wie die staatliche ungarische Nachrichtenagentur MTI berichtete.

Die Flüchtlinge passierten die Grenze zu Serbien in einem Abschnitt, der noch nicht durch den vier Meter hohen Grenzzaun abgeriegelt ist, den Ungarn entlang seiner 175 Kilometer langen Grenze zum Nicht-EU-Land Serbien bis kommenden Montag fertigstellen will. Die ungarische Regierung reagiert auf die gegenwärtige Flüchtlingskrise mit einem strikten Abschottungskurs.

Unterdessen kritisierte der ehemalige Außenminister Joschka Fischer die Uneinigkeit der EU-Staaten in der Flüchtlingspolitik. Sie sei eine Gefahr für den Fortbestand der Europäischen Union. Das reiche Europa erlebe den Beginn einer großen Flüchtlingskrise "und scheint dadurch politisch, moralisch und administrativ völlig überfordert zu sein", schrieb der einstige Grünen-Politiker in einem Gastkommentar für die Süddeutsche Zeitung. "Diese Unfähigkeit bedeutet ein erhebliches politisches Risiko für die EU als Ganzes."

Es bedürfe einer gemeinsamen europäischen Anstrengung, die aber von vielen Mitgliedstaaten verweigert werde, kritisierte Fischer. "Und damit droht sich der ohnehin schon bestehende Trend zur Entsolidarisierung und Desintegration innerhalb der EU, ausgelöst durch die Wirtschafts- und Finanzkrise seit 2009, weiter zu verstärken und den Zusammenhalt der Gemeinschaft zu gefährden."