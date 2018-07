Darf Deutschland Flüchtlinge mit Hochschulabschluss bevorzugt aufnehmen? Die Frage spaltet derzeit die Parteien: Politiker von CDU und Grünen wollen besonders qualifizierten Flüchtlingen über eine Blue Card den Zugang zu einer EU-Arbeitserlaubnis erleichtern, während SPD-Politiker eine solche Auswahl als "zynisch" bezeichnen. Wer in Deutschland als Flüchtling dauerhaft bleibe, müsse "sofort" Zugang zur Blue Card haben, wenn die geforderte Qualifikation gegeben sei, sagte der Vizevorsitzender der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Christian Bäumler, dem Handelsblatt. "Die Mauer zwischen Asylverfahren und der Arbeitsaufnahme durch die Blue Card muss eingerissen werden. Die Vorstellung, dass Menschen, die aus Syrien geflohen sind, in ihr Heimatland zurückreisen, um dort ein Visum zur Arbeitsaufnahme zu beantragen, ist Realsatire."

Auch die Grünen-Abgeordneten Brigitte Pothmer und Volker Beck forderten in einem Brief an EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, Flüchtlingen solle bei Vorliegen der Voraussetzungen für die Erteilung einer Blue Card diese auch ohne Umweg über ihre Heimatländer gewährt werden.

Der Vizevorsitzende des Bundestags-Wirtschaftsausschusses, Klaus Barthel (SPD), kritisierte diese Vorschläge hingegen als "zynisch". Damit würden Flüchtlinge in ein Klassensystem eingeteilt, wonach die einen als Fachkräfte bleiben und die anderen nach einem Zwischenaufenthalt in Massenunterkünften möglichst schnell wieder weggeschickt werden sollten. Damit werde einer "zynischen Debatte über Flüchtlinge, die uns nützen, und solchen, die uns ausnützen, Vorschub" geleistet.



Das CDU-geführte Bundesinnenministerium hatte sich bisher dagegen ausgesprochen, das Asylverfahren mit der Blue Card zu vermischen. Wenn qualifizierte Flüchtlinge den Antrag direkt in Deutschland stellen könnten, würden die Asylbewerberzahlen deutlich in die Höhe schnellen, so das Argument.

Der Vorschlag war von der Bundesagentur für Arbeit gekommen. Der Hintergrund ist, dass hoch qualifizierte Flüchtlinge zunächst in ihr Heimatland zurück müssten, um ein Visum zur Aufnahme einer Arbeit zu beantragen. "Wenn sie vor Krieg und Verfolgung geflüchtet sind, ist das eine absurde Vorstellung", sagte BA-Vorstand Raimund Becker.

Die Blaue Karte können Einwanderer seit August 2012 erhalten. Der Antragsteller muss ein abgeschlossenes Hochschulstudium und eine feste Stelle in Deutschland mit einem Mindestgehalt von 48.000 Euro nachweisen. 2014 wurden an knapp 12.000 Menschen solche Karten ausgegeben. Grundsätzlich dürfen Flüchtlinge nach einer Wartefrist von drei Monaten einen Job annehmen, wenn sich kein EU-Bürger dafür findet.