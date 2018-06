Bundestagspräsident Norbert Lammert hat die gewalttätigen Ausschreitungen rund um Flüchtlingsunterkünfte als "Schande" verurteilt. Sie seien "peinlich für unser Land", sagte der CDU-Politiker der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ). Er schränkte zugleich ein: Die Aufmärsche und Gewaltaktionen gingen nur "von einer winzigen Gruppe aus, die oft von Wander-Randalierern unterstützt wird". Statistisch gesehen gebe es 20 Mal mehr Aktionen für Flüchtlinge als fremdenfeindliche Attacken. "Es gibt in Deutschland eine anrührende, spontane und breite Bereitschaft, Flüchtlingen zu helfen" sagte Lammert.

Eine Ursache der Probleme sieht der Bundestagspräsident bei der Europäischen Union. Die mache bei der Bewältigung des Flüchtlingsproblems "weder einen kompetenten noch einen solidarischen Eindruck", sagte er. Auf akute finanzielle Krisen könne die EU schnell reagieren, auf eine solche humanitäre Herausforderung könne oder wolle sie es aber nicht. Das sei ein peinliches Signal, sagte er.

Im Zusammenhang mit den fremdenfeindlichen Krawallen vor einem Flüchtlingsheim im sächsischen Heidenau plädiert der Zentralrat der Juden erneut für ein Verbot der NPD. Rechtsradikale Organisationen, insbesondere die NPD, zeigten bei den Protesten in Sachsen ihr wahres Gesicht, sagte Zentralratspräsident Josef Schuster der Neuen Osnabrücker Zeitung. Ein Verbot werde deshalb umso dringender. Die NPD hatte nach Medienberichten unter anderem zu Demonstrationen gegen das Flüchtlingsheim in Heidenau aufgerufen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) hatten die Krawalle in Heidenau kritisiert. Gabriel sprach bei einem Besuch am Montag von Pack. Es gebe nur eine Antwort für Ausländerfeinde: "Polizei, Staatsanwaltschaft und nach Möglichkeit für jeden, den wir da erwischen, das Gefängnis." Die Kanzlerin hatte es als abstoßend bezeichnet, "wie Rechtsextreme und Neonazis versuchen, dumpfe Hassbotschaften zu verkünden". Sie verurteilte auch das Mitläufertum vieler Bürger. "Es ist genauso beschämend, wie Bürgerinnen und Bürger, sogar Familien mit Kindern, durch ihr Mitlaufen diese Dinge noch einmal unterstützen." Merkel will am heutigen Dienstag entscheiden, ob sie bei einem ohnehin geplanten Besuch am Mittwoch in Sachsen auch nach Heidenau fährt. Die Bundeskanzlerin war dafür kritisiert worden, dass sie sich zu spät zu den Ausschreitungen äußerte.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) forderte eine gemeinsame EU-Flüchtlingspolitik. "Wir müssen in Europa einheitliche Standards und eine gerechte Verteilung erreichen, ansonsten laufen wir Gefahr, nicht nur die Akzeptanz von Europa, sondern auch die gelebte Solidarität gegenüber Flüchtlingen zu schmälern", sagte sie der dpa.

Angesichts der Uneinigkeit innerhalb der EU bei diesem Thema stellt der frühere Bundesaußenminister Joschka Fischer gar den Fortbestand der Europäischen Union infrage. Das reiche Europa erlebe den Beginn einer großen Flüchtlingskrise "und scheint dadurch politisch, moralisch und administrativ völlig überfordert zu sein", schrieb der frühere Grünen-Spitzenpolitiker in einem Gastkommentar für die Süddeutsche Zeitung. Es bedürfe einer gemeinsamen europäischen Anstrengung, die aber von vielen Mitgliedstaaten verweigert werde. "Diese Unfähigkeit bedeutet ein erhebliches politisches Risiko für die EU als Ganzes."