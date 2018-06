Die Bundespolizei eröffnet laut einem Zeitungsbericht ein ständiges Büro in der deutschen Botschaft in Tunesien, das sich auch an der Bekämpfung von Menschenschmuggel beteiligen soll. Bereits im Juli habe ein Bundespolizist den in Tunis befindlichen grenzpolizeilichen Verbindungsbeamten verstärkt, erfuhr die Welt nach eigenen Angaben aus dem Bundesinnenministerium. Im September und Oktober folgen demnach zwei weitere Bundespolizisten. Dann werde die Besetzung in dem Botschaftsbüro vollständig sein.

Neben der Aus- und Fortbildung der tunesischen Grenzpolizei und Nationalgarde soll das Büro auch dabei helfen, "einen sichtbaren deutschen Beitrag zur Bekämpfung der Schleusungskriminalität zu leisten", hieß es laut Welt aus dem Ministerium.

Für die Bundesregierung und die tunesischen Behörden sei dieser Schritt logisch. "In der Praxis gehen die Bekämpfung von Schleuserkriminalität und von illegalen Grenzübertritten durch Terroristen ohnehin Hand in Hand", so das Auswärtige Amt laut der Zeitung. Auch der Attentäter von Sousse war in einem libyschen Lager ausgebildet worden. Ende Juni hatte er in dem tunesischen Ferienort 38 ausländische Touristen erschossen, unter ihnen zwei Deutsche.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sagte laut Welt zu der Eröffnung des Büros: "Nach den Anschlägen von Sousse setzt sich die Bundesregierung noch intensiver für die Stabilität Tunesiens ein, um damit auch zu mehr Sicherheit in der ganzen Region beizutragen." Deutschlands "Grenzschutzprojekt" unterstütze die tunesischen Behörden beim Kapazitätsaufbau.

Kritik von der Opposition

Der Linke-Bundestagsabgeordnete Andrej Hunko kritisierte die Eröffnung hingegen scharf. "Nach meiner Erfahrung ist die Terrorbekämpfung nur ein Vorwand, in der Praxis geht es um Flüchtlingsabwehr", sagte er der Welt. Die Bundespolizei in Tunesien solle die "Festung Europa" schützen. "Polizeilich oder militärisch lassen sich letztlich weder Flüchtlingsströme noch der Terrorismus aufhalten", so Hunko.

Das Auswärtige Amt wies die Vorwürfe zurück. Die Bekämpfung der Schleuserkriminalität sei nur ein Teil der Mission des neuen Büros der Bundespolizei, sagte ein Ministeriumssprecher. Ziel sei ein gemeinsames regionales Lagezentrum der Grenzpolizeien. Berlin habe deshalb die Mittel für das bilaterale Grenzprojekt für das laufende Jahr auf 1,6 Millionen Euro aufgestockt.

Die grüne Nordafrika-Expertin Franziska Brantner sagte der Zeitung, nach dem jüngsten Terroranschlag sei die Eröffnung des Büros ein nachvollziehbarer Schritt. Der Schwerpunkt dieser Amtshilfe müsse allerdings die Terrorismusbekämpfung sein. Ansonsten müsse "die Bundesregierung die Karten auf den Tisch legen und deutlich machen, mit welchem Mandat ihre Vertreter was genau in Tunesien tun", forderte die Grünen-Politikerin. Mindestens ebenso wie Polizeikräfte benötige Tunesien die Unterstützung beim Aufbau rechtsstaatlicher Strukturen, die Förderung der Zivilgesellschaft sowie das Voranbringen von Frauenrechten.