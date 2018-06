Immer wieder in der Geschichte Deutschlands sollten Journalisten als Landesverräter gebrandmarkt werden. Zwei besonders spektakuläre Fälle waren der Weltbühne-Prozess 1931 und die Spiegel-Affäre im Jahr 1962.



1931 wurden der Herausgeber der Wochenzeitschrift Die Weltbühne, Carl von Ossietzky, sowie der Journalist Walter Kreiser wegen Landesverrats und Verrats von Militärgeheimnissen angeklagt und in Leipzig zu je 18 Monaten Gefängnis verurteilt. Die beiden hatten über einen heimlichen Aufbau der deutschen Luftwaffe berichtet, rund 13 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs. Der Prozess ist ein Musterbeispiel politischer Justiz gegen Presseorgane in der Weimarer Republik. Durch die Veröffentlichungen war auch im Ausland bekannt geworden, dass Deutschland wichtige Punkte des Versailler Vertrages nicht mehr beachtet und eine massive Aufrüstung seines Militärs anstrebt. Ossietzky wurde am 22. Dezember 1932 nach 227 Tagen Haft vorzeitig entlassen.



1962 sahen sich Mitarbeiter des Nachrichtenmagazins Der Spiegel ebenfalls dem Vorwurf des Landesverrats ausgesetzt. Auslöser war die Titelgeschichte Bedingt abwehrbereit über das Nato-Herbstmanöver Fallex 62 und den Zustand der Bundeswehr. Der Artikel stellte das Konzept eines atomaren Erstschlags und die entsprechende Rüstungspolitik unter dem damaligen Verteidigungsminister Franz Josef Strauß infrage. Im Oktober 1962 besetzten Polizisten die Spiegel-Zentrale in Hamburg. Angeblich waren 41 Staatsgeheimnisse verraten worden. Sieben Mitarbeiter, u.a. Herausgeber Rudolf Augstein, kamen in Haft. Gegen den späteren Bundeskanzler Helmut Schmidt wurde wegen Beihilfe zum Landesverrat" ermittelt. Am Ende trat Strauß zurück, die Regierung wurde umgebildet. Die Journalisten kamen frei, auch gegen Schmidt wurde das Verfahren eingestellt. Die Vorwürfe entpuppten sich als nichtig.