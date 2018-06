Das Bundesfinanzministerium war am Donnerstag bemüht, den Streit kleinzureden. "Wir ziehen in der Bundesregierung sehr an einem Strang", sagte Finanzstaatssekretär Jens Spahn im Deutschlandfunk. Dass sein Ministerium in Sachen drittes Hilfspaket für Griechenland noch Fragen habe, die bei den Verhandlungen in Brüssel am Freitag geklärt werden müssten, sei normal.



Nachdem Vertreter der griechischen Regierung und der Gläubiger in Athen die Details der Reformauflagen ausgearbeitet hätten, "müssen wir eben prüfen, ob das, was verhandelt wurde in unserem Auftrag, auch den Vorgaben des Bundestages entspricht". Und sogar ein wenig Lob hielt Spahn für die griechische Regierung bereit. Diese habe sich "sehr bewegt", so der Finanzstaatssekretär.

Tags zuvor hatte dagegen ein Papier aus dem Hause Schäuble einen ganz anderen Eindruck erweckt. Nur in drei von neun Bereichen des sogenannten Memorandum of Understanding zwischen Griechenland und seinen Gläubigern würden die Vorgaben des vergangenen EU-Gipfels "überwiegend" erfüllt, heißt es in einer Bewertung des Finanzministeriums, die als Grundlage für weitere Verhandlungen dient.

Die SPD hat Schäubles Grexit-Vorstoß nicht vergessen

Kanzleramt und Wirtschaftsministerium hatten die Vereinbarung zwischen Griechenland und der Troika zuvor dagegen positiv beurteilt. Aus dem von SPD-Chef Sigmar Gabriel geführten Wirtschaftsministerium hieß es, man sei über das Schäuble-Papier "verwundert". Eine abgestimmte Position der Bundesregierung sei das nicht.

Auch in der SPD-Fraktion ist man verärgert über das Vorgehen von Schäubles Ministerium. "Wir in der SPD wollen ergründen, was geht, der Koalitionspartner will leider begründen, was nicht geht", sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Axel Schäfer. Seit Dienstagnacht hat er als Mitglied des Europa-Ausschusses im Bundestag das knapp 30-Seitige Memorandum vorliegen. Seine Bewertung der Sachlage: "Griechenland und die Gläubiger haben seriös verhandelt. Doch offensichtlich gibt es Kräfte im deutschen Finanzministerium, die versuchen, eine Einigung zu unterlaufen. Wir haben nicht vergessen, dass Wolfgang Schäuble und seine Leute monatelang in Richtung Grexit steuerten. Vor dem entscheidenden Gipfel in Brüssel am 13. Juli haben sie es versäumt, eine konsensfähige Kompromissvorlage vorzulegen. Jetzt dürfen sie nicht den Besserwisser spielen."



Ganz anders die Stimmung in der Unionsfraktion. Dort ist man mit Schäubles harter Hand hoch zufrieden. "Ich teile Schäubles Bedenken inhaltlich voll und wünsche mir, dass er bei seiner Linie bleibt und auf der Finanzministerebene entsprechenden Druck ausübt", sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Georg Nüßlein (CSU) ZEIT ONLINE. Nüßlein gehört in der Fraktion zu denen, die der Aufnahme von Verhandlungen über ein drittes Hilfspaket Mitte Juli zwar zugestimmt haben, ihren grundsätzlichen Bedenken aber in einer persönlichen Erklärung Ausdruck verliehen haben.

Er macht auch keinen Hehl daraus, dass er eine Rückkehr Griechenlands zu einer eigenen Währung eigentlich besser fände. Wenn in der kommenden Woche über ein drittes Hilfspaket abgestimmt wird, will er dennoch zustimmen. "Als stellvertretender Fraktionsvorsitzender schließe ich mich im Zweifel der Mehrheitsmeinung an, wenn ich die Fraktion nicht von meiner Auffassung überzeugen kann", sagt er.