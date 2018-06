Die Beliebtheit von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat deutlich gelitten. In einer Umfrage des Nachrichtenmagazins Der Spiegel musste die Kanzlerin erstmals in dieser Legislaturperiode den Spitzenplatz als beliebteste Politikerin abgeben. Auch im jüngsten ZDF-Politbarometer rutschte Merkel bei der Frage nach den wichtigsten Politikern auf Platz vier ab.

Die Kanzlerin hatte in der Flüchtlingsdebatte eindringlich auf die Nöte der Asylbewerber hingewiesen und sich überzeugt gezeigt, dass Deutschland die Herausforderungen meistern kann. In den Meinungsumfragen ging es aber nicht um die konkreten Gründe für die jeweiligen Entscheidungen der Befragten.

In der Spiegel-Umfrage musste Merkel den Spitzenplatz an Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) abgeben. Von ihm wollten 67 Prozent der Befragten, dass er künftig "eine wichtige Rolle" spielt. Merkel rutschte auf Rang vier – noch hinter Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und Bundespräsident Joachim Gauck. Auf die Frage, ob die Kanzlerin auch künftig "eine wichtige Rolle" spielen sollte, antworteten 63 Prozent der Interviewten mit Ja. Im Vergleich zur letzten Umfrage dieser Art im Juni verschlechterte sich ihr Wert damit um fünf Punkte.

Im ZDF-Politbarometer lag Merkel auf einer Skala von plus 5 bis minus 5 bei einem Durchschnittswert von 1,9. Das ist ihr schlechtestes Ergebnis in dieser Legislaturperiode. Auch im aktuellen Wahltrend des Magazins Stern erzielte die Kanzlerin mit 49 Prozent den niedrigsten Wert in diesem Jahr.

Innerhalb der Union gibt es weiter anhaltende Kritik an Merkels Position in der Flüchtlingsfrage. "Das Leben ist nicht leichter geworden mit den Äußerungen der Kanzlerin", sagte die Sprecherin für Menschenrechte der Unionsfraktion, Erika Steinbach (CDU), der Bild am Sonntag. Die Bevölkerung erwarte von der Union, "dass einem weiteren Zuzug Einhalt geboten wird". Sie kenne niemanden, "der glaubt, dass wir den Zuzug von so vielen Flüchtlingen tatsächlich bewältigen können". Der frühere Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) forderte eine Obergrenze bei der Flüchtlingsaufnahme. "Wir müssen die falsch gesendeten Signale korrigieren", sagte er.