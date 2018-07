Die Zahl der in Deutschland eintreffenden Flüchtlinge hat im September einen Rekordwert erreicht. Seit Anfang des Monats kamen allein in Bayern 169.400 Geflüchtete an, wie Ministerpräsident Horst Seehofer mitteilte. Am Montag seien es 10.000 Menschen gewesen. "Das sind Größenordnungen, die wir früher in einem ganzen Jahr nicht hatten – und ein klarer Beleg dafür, dass die Angelegenheit aus den Fugen geraten ist", sagte der CSU-Chef.

Die Zahl aus Bayern bedeutet schon jetzt einen Rekord: Ein höherer Monatswert ist für ganz Deutschland bisher nie verzeichnet worden. Im August waren 104.460 neue Asylbewerber in Deutschland registriert worden.



Nach Angaben der Bundesregierung sind im September so viele Flüchtlinge wie seit Jahrzehnten nicht nach Deutschland gekommen. Allerdings gebe es noch keine genauen Zahlen. Klar sei aber, dass im September deutlich mehr Flüchtlinge angekommen seien als im August. "Der September wird ein Rekordmonat dieses Jahres und damit auch für die vergangenen Jahrzehnte werden", sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU).

De Maizière sprach sich dafür aus, die sogenannte Flughafenregelung auf Landgrenzen auszudehnen, um bereits dort Asylbewerber ohne Aussicht auf ein erfolgreiches Verfahren abzuweisen. Mit dieser Regelung können Menschen, die aus einem sicheren Drittland einreisen, mehrere Tage auf dem Flughafen untergebracht werden, bis über die Einreise entschieden ist. Eine EU-Richtlinie sieht diese Möglichkeit laut de Maizière vor. Er halte ein solches Landgrenzen-Verfahren für eine sehr gute Maßnahme. "Deswegen habe ich sie im Zusammenhang mit der Umsetzung der (EU-)Richtlinien auch zur Umsetzung in das deutsche Recht empfohlen und vorgeschlagen", sagte de Maiziere.



Bayern erwägt derweil laut Seehofer, im Alleingang "Notmaßnahmen" zu ergreifen. So könnten beispielsweise Flüchtlinge abgewiesen werden, die aus anderen EU-Staaten einreisen wollen, hieß es aus Kabinettskreisen. Zudem werde in Erwägung gezogen, Flüchtlinge einfach in andere Bundesländer weiterzuschicken. Diese möglichen Schritte seien in der Ministerratssitzung diskutiert worden, verlautete es aus Teilnehmerkreisen.