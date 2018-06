Die Taliban greifen die nordafghanische Stadt Kundus an. Offenbar haben sie weite Teile eingenommen. Viele Einwohner sollen geflohen sein.

Die Einwohner der jemenitischen Hauptstadt Sanaa bereiten sich nach wochenlangem Bombardement auf das Schlimmste vor. Eine vom saudischen Königreich geführte Militärkoalition will Sanaa mit Panzern und Infanterie stürmen, um die Huthi-Rebellen zu vertreiben.

Das sind zwei düstere Nachrichten dieser Tage– und beide stehen in direkter Verbindung zur deutschen Außenpolitik. Beide werfen die Frage auf, von welcher Qualität sie eigentlich ist.

Die deutsche Bundeswehr betrieb in Kundus zehn Jahre lang von 2003 bis zum Abzug 2013 ein Feldlager. Lange Zeit schienen Kundus und seine Umgebung relativ friedlich zu sein, während die amerikanischen und britischen Verbündeten im Süden Afghanistans immerzu in Kämpfe mit Aufständischen verwickelt waren.

Die Bundesregierung konnte sich für diesen Frieden lange nicht genug selbst loben. "Seht her, wir machen es richtig!" Das war die unausgesprochene Botschaft, mit der man sich elegant von den angeblich schießwütigen Amerikanern absetzen konnte. So was kommt beim heimischen Publikum immer gut an.

Doch aus dem Einsatz zur Stabilisierung Afghanistans wurde im Lauf der Jahre ein Krieg. 27 Bundeswehrsoldaten verloren im Raum Kundus ihr Leben. Das am 4. September 2009 von Oberst Klein angeordnete Bombardement eines Tanklasters, das 142 Afghanen das Leben kostete, warf ein Schlaglicht auf die wahren Verhältnisse.

Es herrschte Krieg. Die Bundesregierung mochte das Wort jedoch lange nicht aussprechen. Sie stammelte vor sich hin. Sie fürchtete sich vor der Wirklichkeit. Die Soldaten ließ sie im Regen stehen. Sie wurden beschossen, sie starben, aber Gefallene durften sie lange nicht heißen. Es war ein absurdes Theater.

Und bis zum Schluss hielt die Regierung irgendwie an der Erfolgsgeschichte Afghanistan fest. Als das Feldlager im Oktober 2013 geschlossen wurde, sagte der damalige deutsche Außenminister Guido Westerwelle: "Vieles ist heute besser in Afghanistan, aber noch lange ist nicht alles gut. Wir kehren den Menschen in Afghanistan nicht den Rücken."

Keine zwei Jahre später sind die Taliban drauf und dran, Kundus zu erobern. Darüber herrscht Schweigen. Warum sollte man auch über etwas reden, das so eindeutig eine Niederlage ist?

Fünf vor 8:00 Abonnieren Sie die Morgenkolumne von ZEIT ONLINE – von Montag bis Freitag per E-Mail. Jetzt anmelden

Die Saudis, die im März dieses Jahres im Jemen einen Krieg begonnen haben, kämpfen dort auch mit deutschen Waffen. Die heimische Rüstungsindustrie machte mit Saudi Arabien in den vergangenen Jahren prächtige Geschäfte. Zwischen 2001 und 2014 genehmigte die deutsche Regierung Rüstungsexporte im Wert von 2,6 Milliarden Euro an die Saudis. Doch das ist nur der ökonomische Aspekt der Geschichte.

Noch viel bedenklicher ist die politische Begründung für diese Exporte. Saudi-Arabien sei ein "Stabilitätsanker" im Nahen Osten. Dieses Wort prägte 2011 der damalige Verteidigungsminister Thomas de Mazière. Die Bundesregierung verstieg sich zu der Vorstellung, dass man mit Waffenlieferungen zur Stabilität im Nahen Osten beitrage, und zwar auf eine für Deutschland besonders angenehme Weise: Wenn man den Freunden Waffen liefere, würden sie einem die Feinde schon vom Hals halten, so die Logik der deutschen Außen- und Rüstungsexportpolitik. Eigene Soldaten müssten man erst gar nicht mehr schicken. Das war – siehe Afghanistan – auch nicht ratsam.

Doch wer ist nun der Freund im Nahen Osten, wer der Feind? Und ist der Freund von gestern der Feind von heute?

Das sind naheliegende Fragen, die ignoriert wurden.

Der "Stabilitätsanker" Saudi Arabien, der Freund und Partner, wird jedenfalls demnächst das Weltkulturerbe Sanaa mit Panzern und Infanterie stürmen, mithilfe deutscher Waffen. 5.000 Tote hat der Krieg im Jemen schon verursacht, viele Tausende werden folgen. Laut dem UN-Welternährungsprogramm (WFP) sind von den 24 Millionen Jemeniten 21 Millionen auf Hilfslieferungen angewiesen – 6,5 Millionen sind akut von Hunger bedroht.

Bis vor Kurzem waren das für die Deutschen recht abstrakte Zahlen. Doch seit Hunderttausende Flüchtlinge nach Europa kommen, sind sie etwas greifbarer. Schon möglich, dass demnächst jemenitische Flüchtlinge an deutschen Bahnhöfen mit Teddybären, Schokoladen und Kusshand empfangen werden. Das wird aber nur eine böse Wahrheit übertünchen: Diese Menschen werden auch mithilfe deutscher Waffen vertrieben.

Freilich: Das Desaster in Afghanistan hat nicht Deutschland allein zu verantworten, und schon gar nicht die Katastrophe im Jemen.

Kundus wie Sanaa aber tragen eine klare Botschaft: Deutsche Außenpolitik kann ganz schön gefährlich sein, zuallererst für die anderen, dann aber auch für uns.