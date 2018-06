Der Bundesrat will die industrielle Tötung männlicher Eintagsküken in der Legehennenhaltung verbieten. Dazu verabschiedete die Länderkammer einen von Nordrhein-Westfalen vorgelegten Gesetzentwurf, der nun in den Bundestag eingebracht wird. Das Töten von Tieren aus rein ökonomischen Gründen soll laut Entwurf im Tierschutzgesetz untersagt werden. Eine Übergangsfrist bis Mitte 2017 solle die Betriebe in die Lage versetzen, sich darauf einzustellen.



In der Begründung des Verbotsantrages heißt es dazu: "Der Grund dafür ist, dass sie keine Eier legen können, aber auch nicht für die Mast geeignet sind, weil dafür nur speziell gezüchtete Tiere genutzt werden."

Nordrhein-Westfalens Agrarminister Johannes Remmel (Grüne) sagte in der Aussprache: "Tiere (...) sind keine Abfallprodukte." Es könne nicht sein, dass jährlich bundesweit 50 Millionen männliche Eintagsküken vergast und geschreddert würden.

Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) ist gegen ein Verbot. Er setzt auf die Forschung an einem neuartigen Verfahren, mit dem das Geschlecht der Küken schon vor dem Schlüpfen im Ei bestimmt werden kann. "Mein Ziel ist, dass das Töten männlicher Eintagsküken 2017 aufhört – daran arbeiten wir bereits intensiv", erklärte Schmidt. "Ein Verbot ohne Alternative würde die Geflügelhaltung lediglich ins Ausland verlagern." EU-weit ist es üblich, männliche Küken nach dem Schlüpfen zu töten.