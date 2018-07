40.000 Plätze für die Erstaufnahme von Asylsuchenden und zwei neue Gipfel-Termine – das ist die Bilanz der Bemühungen in den vergangenen 24 Stunden, die Flüchtlingskrise zu lösen. Die 40.000 Plätze bot Kanzlerin Angela Merkel den Ministerpräsidenten an, die am späten Abend im Kanzleramt zu Gast waren, um die Belastung der Länder zu mindern. Einen Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs regten Merkel und ihr österreichischer Amtskollege Werner Faymann an, als sie sich nachmittags im Kanzleramt trafen. Das zweite Gipfeltreffen vereinbarten die EU-Innenminister für Dienstag. Sie wollen schnellstmöglich den Streit mit den Osteuropäern um feste Quoten für die Aufnahme von Flüchtlingen beilegen.



Denn bisher greifen die von der Flüchtlingskrise betroffenen Staaten eher zur Selbsthilfe, statt gemeinsam Lösungen zu suchen: Ungarn plant einen zweiten Zaun, Autobahnen und Bahnverbindungen werden gesperrt, Grenzen dichtgemacht. In Deutschland ist die Lage turbulent: Die Verteilung der Flüchtlinge auf die Bundesländer hakt, der sogenannte Königsteiner Schlüssel ist praktisch außer Kraft, die Landesregierungen fordern endlich ein geordnetes Verfahren. Zwölf Milliarden Euro Zusatzkosten verursache die Flüchtlingskrise dieses Jahr, heißt es. Doppelt so viel wie die jüngst im Koalitionsausschuss vom Bund zugesagten sechs Milliarden. Denn es kommen deutlich mehr Flüchtlinge nach Deutschland als erwartet, Prognosen waren stets binnen kurzer Zeit hinfällig. Das treibt die Kosten für Länder und Kommunen.

Genug Gesprächsstoff also für Kanzlerin und Länderchefs. Doch obwohl im Kanzleramt am Tisch neben Merkel die Ressortchefs für Arbeit, Justiz und Verteidigung, zahlreiche Länderminister und Staatskanzleichefs samt ihren Assistenten saßen, blieben auch nach vier Stunden Sitzungsdauer viele Details offen. Noch einiges ist zu klären:

Die 40.000 Erstaufnahmeplätze sind nur ein Angebot des Bundes. Er will sie bezahlen und den Betrieb der Einrichtungen übernehmen, in denen die Asylbewerber dann bis zu sechs Monate leben sollen. Ob die Ministerpräsidenten sich diese Länder-Aufgabe tatsächlich aus der Hand nehmen lassen, ist aber offen. Eine weitere Unklarheit: Die vom Bund ins Auge gefassten Liegenschaften seien derzeit schon durch die Länder belegt, kritisiert einer der Gipfelteilnehmer hinter vorgehaltener Hand.

Der Bund will den Ländern zudem die Verteilung der Flüchtlinge abnehmen. Bisher war es so, dass die Behörden einzelner Länder sogar eigene Busse nach Bayern schickten, um selbst steuern zu können, wie viele Asylsuchende sie pro Tag aufnehmen. Denn die Bundesbehörden kommunizierten den Bedarf nicht, lautet eine oft gehörte Klage. Nun sollen bundesweit Verteilzentren eingerichtet werden, logistische Knotenpunkte also, wo die Züge und Busse aus Bayern hingelenkt werden. Von dort aus sollen die Flüchtlinge, gegebenenfalls nach einer Übernachtung in einem nahegelegenen Quartier, in andere Bundesländer weiterreisen. Wo die Zentren eingerichtet werden, konnte am Ende keiner sagen.



Unkonkret sind auch die Zusagen des Bundes, die Asyl-Entscheidungen und die Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern zu beschleunigen. Die Ländervertreter bemängeln, dass von 2.000 zusätzlichen Stellen für das Bundesamt für Flüchtlinge und Migration ein Großteil noch immer unbesetzt ist. Zoll und Bundeswehr seien bereit, den Rückstau in Amtshilfe abbauen zu helfen, beschwichtigt Merkel. Zugesagt sind auch mobile Teams der Bundesbehörde, die nahe an den Flüchtlingsquartieren Anträge abarbeiten sollen. Doch wer nach Anzahl und Personalstärke dieser Teams fragt, sieht nur Schulterzucken. Die Länder sind im Gegenzug gefordert, ihren Justizapparat zu verstärken: Denn jede zweite Ablehnung wird vor Gericht verhandelt.

Einig war man sich somit nur in der Zielsetzung: in Gemeinsamkeit die "gesamtstaatliche Herausforderung" der Flüchtlingskrise zu meistern, woran sich aber auch die europäischen Partnerstaaten beteiligen müssten. Euphorie über erzielte Ergebnisse war im Kanzleramt keine zu spüren. Die meisten Ländervertreter beeilten sich nach Sitzungsende, in ihre Autos zu kommen. NRW-Regierungschefin Hannelore Kraft ließ sogar vereinbarte Fernsehinterviews platzen und rauschte im Dienstwagen an den wartenden Kamerateams vorbei.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff fasste sich in einer nächtlichen Pressekonferenz kurz: "Begrenzen, beschleunigen, rückführen", das sei der Dreiklang der Aufgaben. Begrenzt sei der Zulauf der Flüchtlinge bereits durch die wieder eingeführten Grenzkontrollen, sagte er. Beschleunigt werden müssten die Asylverfahren. Und endlich vollziehen müsste der Bund auch die Rückführung der abgelehnten Asylbewerber. Notfalls müsse man Geldanreize setzen, um eine Rückkehr attraktiv zu machen, sagte Haseloffs brandenburgischer Amtskollege Dietmar Woidke von der SPD. Oder eben konsequent abschieben, sagte der Christdemokrat Haseloff.

Tilman Steffen Tilman Steffen, aufgewachsen in Sachsen, ist Redakteur bei ZEIT ONLINE. Seine Profilseite finden Sie hier.

Offene Kritik an den jüngsten Entscheidungen Merkels gab es keine. Ihr derzeit größter Widersacher, Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer, verließ das Kanzleramt ohne Kommentar. Am Nachmittag war Merkel noch selbst auf dessen Kritik eingegangen, sie habe Deutschland für Flüchtlinge unnötig attraktiv gemacht. Denn gemeinsam mit ihrem österreichischen Amtskollegen Faymann hatte sie vor zwei Wochen Busse nach Ungarn entsandt, um Flüchtlingen den Fußmarsch über die Autobahn zu ersparen. Sie hatte Selfies mit Flüchtlingen gemacht, und das Bundesamt für Migration hatte erklärt, Asylsuchende aus Syrien würden auf keinen Fall in sichere Herkunftsländer zurückgeschickt. In Syrien wurde das als Einladung aufgefasst. Jetzt aber wird an den Grenzen kontrolliert, Bus- und Bahnverbindungen sind zeitweise unterbrochen, Autobahnen gesperrt, und Ungarn plant einen weiteren Zaun.

Bisher kannten die Europäer die Kanzlerin als eine Politikerin, die die Dinge vom Ende her denkt, die Fehler vermeidet, statt schnell zu entscheiden. An der Seite Faymanns darauf angesprochen, wurde Merkel ungewohnt emotional: Wenn sie sich dafür entschuldigen müsse, dass man in Notsituationen helfe, dann "ist das nicht mein Land", sagte sie im Kanzleramt nach ihrem Gespräch mit Faymann. Und die Grenze habe Deutschland "nicht zugemacht, um Österreich die Last zuzuschustern". Sondern in einer "nicht ganz einfachen Situation", in der Kontrolle notwendig sei. Ähnlich emotional reagierte Faymann: Er sei dankbar, sagte er Merkel, "dass Du bei dieser Entscheidung nicht zögerlich warst".



Ein Treffen der ungelösten Probleme

Überraschend war beim Zusammentreffen der beiden nur eines: EU-Ratspräsident Donald Tusk wolle ihrer gemeinsamen Bitte entsprechen, einen EU-Gipfel einzuberufen, sagte Merkel. Die Staats- und Regierungschefs könnten schon kommende Woche in Brüssel beraten, welche Hilfe die Herkunftsländer der Flüchtlinge brauchen, wie auch die Türkei die Flüchtlingskrise eindämmen könnte und wie sich der Bau der sogenannten Flüchtlings-Hotspots in Griechenland und Italien vorantreiben ließe, also Erstaufnahmeeinrichtungen an den Außengrenzen der EU.



So diente auch diese Begegnung eher dem Auflisten der bisher ungeklärten Probleme. Lösen lassen sich die ja auch nicht bilateral, sondern auf europäischer Ebene. Alle EU-Staaten müssten Flüchtlinge aufnehmen, verlangten Merkel und Faymann gemeinsam. Nicht nur Österreich, Deutschland oder Schweden. In Österreich seien alle Aufnahmeeinrichtungen voll, sagte Faymann.

So sandte Merkel an diesem Dienstag zwei Signale: Sie zeigte ein offenes Ohr für die Sorgen und Probleme der Bundesländer. Und sie platzierte mit ihrem österreichischen Amtskollegen eine klare Botschaft für die europäischen Partnerstaaten: Wir schaffen das, aber Ihr müsst Euch beteiligen. Und für die weitere Suche nach Auswegen aus der Krise gibt es zumindest neue Termine.