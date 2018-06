ZEIT ONLINE: Viele Menschen haben angesichts der Flüchtlingszahlen Angst vor "zu viel Islam". Was entgegnen Sie denen?

Bekir Alboğa: Ich glaube, das ist eher die Angst vor zu vielen Menschen oder zu viel Unbekanntem. Die Menschen, die jetzt zu uns kommen, kommen nicht aus Lust und Laune, oder weil sie uns unterwandern wollen, sondern weil sie mussten. Weil ihr Leben bedroht ist. Wenn man ihnen jetzt das Gefühl vermittelt: ihr seid hier in Sicherheit, ihr seid hier willkommen, dann sehe ich nicht, wo da ein Radikalisierungpotenzial herkommen sollte. Wir haben in Deutschland circa 25 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, davon knapp ein Fünftel Muslime. Diese Gesellschaft hat doch im Großen und Ganzen sehr gute Erfahrungen mit ihrer Integrationspolitik gemacht. Jetzt ist die Frage: Wie kommen wir mit den Neuankömmlingen ins Gespräch? Dabei können die muslimischen Verbände eine wichtige Vermittlerrolle spielen.

ZEIT ONLINE: Es ist eine Art Wettlauf zwischen den islamischen Verbänden in Deutschland ausgebrochen um die Köpfe der jungen arabischen Männer, die jetzt zu uns kommen. Sind Sie da als türkischer Verband im Nachteil?

Alboğa: So einen Wettbewerb sehe ich nicht. Wir, die Ditib, sind eine türkisch-islamische Union, mit der Betonung auf islamisch. Jede Moscheegemeinde, ob Ditib oder nicht, bemüht sich, denen zu helfen, die zu uns kommen, mit Herzlichkeit, Kleidung, Essen, was eben gebraucht wird. Jemand, der eine warme Decke braucht, fragt nicht lange, ob der Spender Türke oder Araber ist. Ich sage immer: Wo die Sprache aufhört, da beginnt die Menschlichkeit. Beim Beten spielt es ohnehin keine Rolle. Die Einführung der Predigt findet immer auf Arabisch statt, das Ritual wird auf Arabisch gesprochen – also ein arabischer Muslim ist, wie jeder Muslim, in jeder Moschee der Welt zu Hause. Aber auch, was die Sprachressourcen angeht, sind wir gut aufgestellt: Deutsch, Türkisch, Arabisch und Englisch.

ZEIT ONLINE: Der Bundesinnenminister de Maizière hat gesagt, es gäbe einen großen Unterschied zwischen arabischen und türkischen Muslimen, was die Integrationsbereitschaft angeht. Sehen Sie das auch so?

Alboğa: Natürlich. Wir sind seit 50 Jahren hier. Wir haben uns organisiert, auch in der Islamkonferenz. Man kennt sich. Das steht den Neuankömmlingen noch bevor. Wir würden ihnen dabei gerne helfen – und das können wir besser als jede andere Organisation. Wir sind da, von Flensburg bis Garmisch. Wir bieten flächendeckend religiöse und soziale Dienste an – unabhängig der Ethnie der Muslime.

ZEIT ONLINE: Ihrer Organisation, der Ditib, wird oft vorgeworfen, zu sehr von der türkischen Regierung gelenkt zu werden. Angeblich sollen sogar die Freitagspredigten jede Woche aus Ankara geschickt werden.

Alboğa: Das stimmt nicht. Nicht nur Ditib, auch andere muslimische, christliche, jüdische und andere religiöse Organisationen gehen enge Kooperationen mit ausländischen Religionsgemeinschaften ein, ohne hierdurch ihre Selbstständigkeit aufzugeben oder gar unter Generalverdacht gestellt zu werden. Dem Ditib-Verband damit illoyale Machenschaften zu unterstellen, dient allein der Ausgrenzung. Der Auslandsbezug von Religionsgemeinschaften hat mit Migration zu tun. In einer russisch-orthodoxen oder äthiopisch-orthodoxen Gemeinde wird der Gottesdienst auch nicht allein auf Deutsch gehalten. Ein gutes Beispiel dafür sind die Predigten: Seit über zehn Jahren verfassen wir unsere Freitagspredigt in Deutschland. Unter jeder Predigt steht der Name des Verfassers. Das wird schlichtweg ignoriert. Statt einer inhaltlichen Auseinandersetzung wird der Weg einer grundsätzlichen Diskreditierung einer etablierten islamischen Religionsgemeinschaft beschritten.