Die Regierungsmaschine der Kanzlerin musste bis tief in die Nacht auf dem Rollfeld des Berliner Flughafens Tegel warten – eigentlich hätte Angela Merkel am frühen Abend zum UN-Gipfel in New York aufbrechen sollen. Doch die Verhandlungen mit den Ministerpräsidenten der Länder über eine Neuregelung des Asylrechts gestalteten sich zäher als gedacht. Schließlich einigten sich die Verhandlungspartner aber auf zahlreiche Maßnahmen zur Bewältigung der Flüchtlingskrise. Dabei geht es vor allem um die Finanzierung der Verpflegung und Unterbringung der Asylsuchenden – auch mit Blick auf die kommenden Jahre.

Künftig will der Bund die Länder und Kommunen mit einer Kopfpauschale unterstützen: Ab dem Jahr 2016 zahlt der Bund den Ländern monatlich 670 Euro pro Flüchtling. Auf der Grundlage von 800.000 Flüchtlingen, die im nächsten Jahr in Deutschland erwartet werden, kommen auf den Bund Kosten in Höhe von 2,86 Milliarden Euro zu. Für das Jahr 2015 erhöht der Bund seine Zahlungen an die Länder noch einmal um eine Milliarde Euro. Zwar hatten einige Ministerpräsidenten noch vor Beginn des Bund-Länder-Gipfels eine höhere Summe gefordert. Doch präsentierten sie sich am Donnerstagabend zufrieden mit den Zusagen der Kanzlerin: "Wir sind sehr froh über das Ergebnis", sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke.

Merkel kündigte außerdem an, dass die Bearbeitungsdauer der Asylanträge künftig sinken solle. "Der Bund verpflichtet sich, die Asylverfahren trotz steigender Antragszahlen auf durchschnittlich drei Monate zu verkürzen", heißt es dazu im gemeinsamen Papier. Immer wieder hatten die Ministerpräsidenten in den vergangenen Wochen auf eine Verkürzung der Bearbeitungszeiten gedrungen. Erst durch die langen Asylverfahren entstünden die hohen Kosten bei der Unterbringung der Bewerber, argumentierten die Länder.



Wertgutscheine und Fahrkarten statt Taschengeld

Doch dient die Beschleunigung nicht nur der Entlastung von Ländern und Kommunen: "Wer keine Bleibeperspektive hat, muss Deutschland verlassen", heißt es ganz deutlich im gemeinsamen Papier. Kurze Asylverfahren sollen in den Augen von Kanzlerin und Ministerpräsidenten auch dazu beitragen, dass künftig diejenigen schneller nach Hause geschickt werden, deren Anträge die Behörden ablehnen.



Die neuen Regelungen sind weitreichend: So sollen Asylbewerber künftig bis zum Ende ihres Verfahrens in den jeweiligen Erstaufnahmeeinrichtungen bleiben müssen. Bund und Länder kündigten darüber hinaus die "konsequente Durchsetzung bestehender Ausreisepflichten" an. Das soll Menschen aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten davon abhalten, sich auf den Weg nach Deutschland zu machen.



Mehrfach wies auch die Bundeskanzlerin darauf hin, dass Anreize zur Einreise abgebaut werden müssten: So sollen die Kommunen Asylbewerbern künftig kein Taschengeld mehr zahlen, sondern zum Beispiel Wertgutscheine und Fahrkarten für den öffentlichen Nahverkehr ausgeben. So wollen Bund und Ländern all jene fernhalten, die nur aus finanziellen Gründen nach Deutschland kommen. Die Beschlüsse gehen sogar noch weiter: Für Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten soll künftig während des Verfahrens ein Beschäftigungsverbot gelten. Wer also auf einen Asylbescheid wartet, darf künftig nicht arbeiten – egal, wie lange das Verfahren dauert.