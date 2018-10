Die Länder fordern von der Bundesregierung angesichts der Flüchtlingskrise deutlich mehr Personal. Vor dem am Abend geplanten Sondertreffen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) verlangte die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer größere Anstrengung des Bundes. Die Zusage, 2.000 Stellen zusätzlich für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu schaffen, sei jetzt schon mehrere Wochen alt, "ohne dass viel passiert ist", kritisierte die SPD-Politikerin in der Zeitung Trierischer Volksfreund. Zudem wolle sie bei dem Treffen auf eine rasche Integration der Flüchtlinge dringen. "Wir brauchen einen nationalen Pakt aller Akteure, nicht nur von Bund, Ländern und Kommunen. Sondern auch der Wirtschaft, der Gewerkschaften und der Sozialverbände."

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil forderte von der Bundesregierung einen Alternativplan, falls sie mit ihrem Drängen auf eine größere Verteilung der Flüchtlinge in Europa scheitert. "Hilfsweise müssen wir auch in Deutschland wissen, was wir eigentlich machen, wenn die Europäer sich weiter verweigern. Und das ist eine Antwort, die kann uns letztlich nur die Bundesregierung geben", sagte der SPD-Politiker im ARD-Nachtmagazin. Die Vertagung einer Entscheidung der EU-Innenminister über eine Verteilung von 160.000 Flüchtlingen nannte er eine ganz bittere Pille. "Wir müssen dann einen Plan B in Deutschland haben."

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) verlangte in der Thüringer Allgemeinen vom Bund "mindestens eine Verdoppelung und eine ausreichende Dynamisierung der Zusagen". Ähnlich hatte sich auch Ramelows bayerischer CSU-Kollege Horst Seehofer geäußert. Der schwarz-rote Koalitionsausschuss hatte vor gut einer Woche beschlossen, für die Flüchtlingshilfe im Bundeshaushalt 2016 drei Milliarden Euro bereitzustellen und weitere drei Milliarden Euro an Länder und Kommunen zu geben. SPD-Chef Sigmar Gabriel erwartet in diesem Jahr in Deutschland die Ankunft von bis zu einer Million Flüchtlinge.



Schäuble arbeitet offenbar an Sparpaket

Nach einem Bericht der Zeitung Bild plant Finanzminister Wolfgang Schäuble wegen der großen Zahl von Flüchtlingen ein kleines Sparpaket. Unter Berufung auf Regierungskreise schreibt das Blatt, es sei ein Betrag von insgesamt 500 Millionen Euro im Gespräch. Das Geld sollten alle Ministerien zusammen einsparen. Der Anteil der einzelnen Ministerien stünde jedoch noch nicht fest.



Angesichts der hohen Flüchtlingszahlen sind die jüngsten Koalitionsbeschlüsse nach Einschätzung des Deutschen Beamtenbundes (dbb) bereits hinfällig geworden. "Inzwischen müssen wir davon ausgehen, dass wir mehr als 20.000 zusätzliche Mitarbeiter im öffentlichen Dienst brauchen, um der Flüchtlingsproblematik Herr zu werden", sagte dbb-Chef Klaus Dauderstädt der Rheinischen Post.