Alles Gute und Schlechte, das die Flüchtlinge in den nächsten Jahren nach Deutschland bringen werden, trägt Angela Merkels Namen. Auf sie wird es zurückfallen, sollten sich eines Tages wirklich einzelne Asylbewerber als IS-Schläfer erweisen. Sie wird als Schuldige gelten für jeden kulturellen Konflikt zwischen den Alteingesessenen und den Flüchtlingen.

Merkel ist dieses Risiko bewusst eingegangen. Am Dienstag unterstrich sie das mit einer Schärfe, die man öffentlich von ihr noch nicht gehört hat: "Wenn wir uns dafür entschuldigen müssen, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann", so die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, "ist das nicht mein Land."

Vor allem, denkt man, ist das nicht unsere Angela Merkel. Die Kanzlerin, für deren ewiges taktisches Abwarten die Jungen schon ein eigenes Wort erfunden haben. Woher kommt plötzlich diese kaum noch zu steigernde Dramatik?

Mag sein, dass sie schon Wahlkampf betreibt. Oder dass sie, ähnlich wie beim Atomausstieg, eine Mehrheit der Deutschen hinter sich wähnt, obwohl es nicht der Position ihrer Partei entspricht. Doch ihr Verhalten ist auch auf eine andere Art rational. Es ist europäisch.



Das eben noch zum Hegemon des Kontinents ausgerufene Deutschland gerät in der EU zurzeit an die Grenzen seiner Macht. Nichts lässt sich in dieser Frage nachhaltig lösen ohne einen Konsens der 28 EU-Staaten. Sigmar Gabriel kann mit Kürzungen deutscher EU-Mittel drohen, wie er will: Deutschland hat im Gegensatz zur Griechenlandkrise keinerlei Mittel, einen Konsens zu erzwingen. Bleibt der Kompromiss. Doch auf welche Lösung will man sich mit einem wie Orbán eigentlich einigen, ohne die Grundwerte der EU zu verraten?

Deutschland hat nichts außer "soft power"

Deutschland bleibt eigentlich nur eines: Es kann sich an Europas Bürger wenden. Es kann versuchen, einen moralischen Sog unter den Europäern zu entfachen, der die Regierungen unter Druck setzt, mehr zu tun.

Wie funktioniert das Asylverfahren in Deutschland? Unsere Kartengeschichte erklärt es:



Zeit Online Karten Reuters 800.000 So viele Flüchtlinge werden nach neuen Prognosen des Innenministeriums 2015 nach Deutschland kommen. Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Erste Kontrolle Schaffe ich es über die Grenze? Für Flüchtlinge ist die Ankunft an der deutschen Grenze ein wichtiger Moment - viele, die hier kontrolliert werden, scheitern und werden zurückgeschickt. Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Frühe Entscheidung Wer darf einreisen? Feride, 33 ... kommt aus Afghanistan und landet in Berlin-Tegel. Malek, 42 ... kommt aus Äthiopien und erreicht Deutschland am Grenzübergang Passau. Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Ja! Feride, 33 ... kommt aus Afghanistan und landet in Berlin-Tegel. Feride kann ein Visum vorweisen - sie darf einreisen und beantragt später Asyl. Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp

Link kopieren Karten Wie wird man eigentlich US-Präsident? So wird der mächtigste Mann der Welt gewählt

Karten Geschichte einer Krise Manche sind längst vergessen, andere noch immer da: In fünf Jahren Griechenlandkrise wurde einiges Personal verbraucht.

Vielleicht hat Merkel in der Griechenlandkrise verstanden, dass eine europäische Großmacht nicht nur durch Geld mächtig wird oder dadurch, dass sie die Top-Posten in supranationalen Gremien besetzt. Mächtig ist ein Land, das über soft power verfügt, das die Kraft hat, politische und kulturelle Trends zu setzen, das Dinge tut, die im Ausland wahrgenommen und nachgeahmt werden. Die USA bemühen sich unter Obama, etwas von dieser weichen globalen Einflussmacht zurückzugewinnen, die sie seit den sechziger Jahren Schritt für Schritt verspielt haben.

Merkels Verhalten der letzten Wochen wirkt wie der Versuch, nicht die Regierungen, sondern die Bürger Europas zu überzeugen. Unter dem Eindruck der erschütternden Bilder an den Grenzen beginnen sie ja auch in Dänemark, Großbritannien, Spanien und anderen Ländern zu fragen, warum dort nicht gehen soll, was in Deutschland begonnen hat.

Konstruktive Öffentlichkeit

Das wäre revolutionär. Denn Öffentlichkeit war für die EU bisher etwas Zerstörerisches. Sie zeigte sich als permanent wachsender Zuspruch zu rechtspopulistischen Parteien. Sie chaotisierte die Verhandlungen über die Griechenlandrettungen. Immer wieder aufs Neue dient sie mutlosen Politikern als Entschuldigung, um sinnvolle europäische Arbeitsteilung zwischen den Staaten zu verhindern. Der britische Premier David Cameron hat in seinem Versuch, aus der Euroskepsis in seinem Land Kapital zu geschlagen, gar mit einem Referendum die reale Möglichkeit eröffnet, dass Großbritannien aus der EU ausscheidet.

Doch jetzt zeigt sich, dass die Öffentlichkeit für Europa auch etwas Konstruktives sein kann. Es war ausgerechnet Cameron, der kürzlich auf das viele Mitgefühl in Großbritannien reagieren musste. Er hat, angeblich als Vater berührt von den Bildern des ertrunkenen Ailan Kurdi, die Aufnahme von einigen Tausend Syrern versprochen.

Europas Politiker sind nicht nur den Rechtspopulisten und Nazis ihrer Heimatländer ausgesetzt. Sie werden vor allem von der schweigenden Mehrheit derer gewählt, die es für sinnvoll halten, dass die Länder dieses Kontinents sich zusammentun, wo es nur geht. Diese andere, die mitfühlende europäische Öffentlichkeit, ist wahrscheinlich der einzige Schlüssel zu Europas Zukunft.



Angela Merkels Handeln ist auch Thema der ZEIT-Ausgabe Nr. 38 vom 16.09.2015. Diese können Sie im Archiv der digitalen ZEIT hier erwerben.