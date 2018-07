Inhalt Seite 1 — Auf ihr ruht die Hoffnung der SPD Seite 2 — Eine starke Herausfordererin Auf einer Seite lesen

Ein sonniger Septembertag in der vergangenen Woche, Malu Dreyer hat im Bus ganz vorne Platz genommen. Die Ministerpräsidentin schnappt sich das Mikro, strahlt einmal in die Runde und erklärt den mitreisenden Journalisten, was sie heute lernen sollen: Rheinland-Pfalz geht es gut, und zwar nicht nur irgendwie ein bisschen, sondern mindestens "sehr, sehr, sehr" gut.



Pressereisen von Regierungschefs sind natürlich immer dazu da, Erfolge zu demonstrieren. Aber weil am 13. März kommenden Jahres in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt wird, geht es diesmal um mehr: Hier werden Wahlkampfthemen illustriert.



Neben einer mittelständischen Gießerei, die einen Teil ihres Stroms per Windrad selbst produziert, steht auch eine innovative Berufsschule auf dem Programm und ein Forschungsinstitut, in dem die Voraussetzungen für die "Industrie 4.0" geschaffen werden. Wirtschaft, Bildung, Digitalisierung – mit diesen Schwerpunkten will Dreyer in den kommenden Monaten die Wähler überzeugen.

Auf ihrer Reise macht Dreyer aber auch in der Kfz-Werkstatt Hey im 10.000 Einwohner-Städtchen Herxheim halt. Neben Senior- und Juniorchef steht auf dem Hof zum Empfang der Ministerpräsidentin auch Moussa Sambo bereit, ein 33-jähriger Flüchtling aus Afrika. In der Firma war er zunächst Praktikant, jetzt ist er Auszubildender. "Der Moussa is so ein toller Mensch, da ham wir sofort gesagt, das gibt unsern nächsten Lehrling", schwärmt Hey senior. Und Hey junior erzählt bewundernd, dass Moussa mehrere Sprachen spreche. "Bei uns lernt er jetzt noch Pfälzisch", fügt er hinzu. Dreyer lacht. Das ist ganz nach ihrem Geschmack.



Die Flüchtlingskrise, sie könnte in diesem Wahlkampf schnell alle anderen Themen dominieren. Dann wäre es natürlich gut, wenn die Stimmung auch anderswo wenigstens annähernd so positiv bliebe wie in Herxheim.



"Mutter aller Schlachten"

Für Dreyer geht es bei dieser Wahl um viel: Wenn sie nicht gewinnt, wird ihre politische Karriere wohl beendet sein. Zusätzlicher Druck kommt von der SPD im Bund. Sigmar Gabriel hat den Wahlkampf in Rheinland-Pfalz bereits zur "Mutter aller Schlachten" erklärt. Denn ein Ende der nunmehr schon 24 Jahre andauernden SPD-Herrschaft in dem eigentlich konservativ geprägten Land wäre auch für die Sozialdemokraten insgesamt ein großer Verlust.



Seit zwei Jahren steht Dreyer nun an der Spitze der Regierung. Als Ende 2012 bekannt wurde, dass sie die Nachfolge von Kurt Beck antreten würde, war das für viele eine Überraschung. Zu diesem Zeitpunkt war sie zwar schon zehn Jahre lang Sozialministerin. An Regierungserfahrung fehlte es also nicht. Doch seit sie bekannt gemacht hatte, dass sie an Multipler Sklerose leidet, schien sie als Ministerpräsidentin nicht mehr infrage zu kommen.



Mittlerweile spielt ihre Krankheit in der öffentlichen Wahrnehmung kaum noch eine Rolle. Längst haben sich die Rheinland-Pfälzer daran gewöhnt, dass ihre Ministerpräsidentin sich gelegentlich auf den Arm eines Mitarbeiters stützt oder auch mal den Rollstuhl nimmt, wenn ihr ein Gang durch eine Fabrikhalle zu lang wird.



60 Prozent sind mit ihr zufrieden

Das erste Jahr im Amt war für Dreyer dennoch hart. Erst mal musste sie sich mit den Hinterlassenschaften der Beck Ära herumschlagen. Dem defizitären Flughafen Hahn zum Beispiel oder das Millionen-Grab Nürburgring. Ende 2014 holte Dreyer dann allerdings zum Befreiungsschlag aus. Sie bildete das Kabinett um, alle, die maßgeblich in den Nürburgring-Skandal verstrickt waren, mussten gehen. Ganz nebenbei bewies sie so, dass sie sich durchsetzen kann, wenn es darauf ankommt.



Ihren Sympathiewerten hat das nicht geschadet. 60 Prozent der Rheinland-Pfälzer sind laut einer Umfrage von Ende Juli mit ihr zufrieden. Viel ist das vor allem, wenn man berücksichtigt, dass die SPD als Partei gerade mal noch auf 33 Prozent kommt.