Man sieht es gleich: Hier ist ein PR-Profi am Werk. Als Til Schweiger in Berlin seine neue Stiftung für benachteiligte Kinder präsentiert, schreiten er, sein Schauspieler-Kollege Jan Josef Liefers und Rapper Thomas D. im identisch nachtblauen T-Shirt auf die Bühne. Einheitslook, der wirkt. Nur Sigmar Gabriel fällt etwas aus der Reihe. Der SPD-Chef hat sich für eine dezente Unterstützung entschieden: dunkler Anzug, weißes Hemd – und eben eine blaue Krawatte. Vizekanzler-Style.



Gabriel ist Beirat der Til Schweiger Foundation, er leiht ihr also ab sofort sein Ohr. Die Stiftung, erzählt Schweiger, sollte eigentlich schon lange Kindern helfen, nun sei sie etwas überstürzt gegründet worden, weil es mit der Flüchtlingskrise gerade so viel zu tun gebe, vor allem für die ganz Kleinen. Die Stiftung ist aber auch eine Art Plan B, weil Schweigers Plan A – im Harz ein "Vorzeigeheim für Flüchtlinge" zu errichten – wegen zahlreicher Probleme zum Erliegen gekommen ist.

Für ihren sommerlichen Schulterschluss sind der Vizekanzler und der Tatort-Kommissar zuletzt ordentlich verhöhnt worden. Alles begann am 23. Juli, erzählt Gabriel: Da blaffte Schweiger ihn auf Facebook an, die Politik solle doch endlich etwas tun gegen den Fremdenhass und für die Flüchtlinge. Also griff Gabriel zum Telefon.



Das Ergebnis: ein unglückliches Foto auf Facebook, das das Treffen zwischen dem Politiker und dem Schauspieler dokumentieren und ein Zeichen gegen Ressentiments setzen sollte, von dem aber nur die Erinnerung an zwei erhitzte Männerköpfe blieb. Außerdem folgten ein paar verbale Ausfälle Schweigers gegen seine Gegner – "Sie gehen mir auf den Sack" in Richtung CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer und ein "Verpisst Euch" an den fremdenfeindlichen Facebook-Mob – und eben ein Vorzeigeheim, aus dem bisher nichts wurde.



Warum Gabriel trotzdem weiterhin die Nähe zu dem engagierten, aber manchmal etwas platt argumentierenden Schauspieler sucht, ist eine Frage, die im Raum steht. Der SPD-Chef gibt bereitwillig die Antwort: "Mir gefällt die Art, wie er redet." Denn durch seine emotionale Wortwahl erreiche Schweiger ganz andere Menschen als die politische und wirtschaftliche Elite in Berlin. Das ist schließlich Gabriels Lebensthema: Er will nah an den Leuten sein und findet, die meisten seiner Politikerkollegen sind es nicht. Til Schweiger zählt zu den derzeit erfolgreichsten deutschen Schauspielern: Er steht für eine Öffentlichkeit, die Politiker tatsächlich kaum bekommen, wenn sie nicht gerade Angela Merkel heißen.

"Wir brauchen so viel Geld wie möglich"

Tatsache ist auch, dass Schweiger schon gegen den Flüchtlingshass aufstand, als die deutsche Denkelite noch schlief. Gabriel imponiert das, wie er sagt, und auch, dass die neue Stiftung laut ihrer Satzung nicht nur für Flüchtlingskinder, sondern für alle benachteiligten Kleinen da sein will. Da argumentiert der Sozialdemokrat: So könne kein deutsches Kind aus bescheidenen Verhältnissen später sagen, "Für die habt ihr alles, für mich nichts".

Und so hat der Vizekanzler am Donnerstag Zeit in seinem Kalender freigeschaufelt, ist in die Berliner Kulturbrauerei gefahren, hat sich auf die Bühne neben Schweiger gesetzt und lehnt dort jetzt entspannt in seinem Stuhl. "Ideen haben die genug", ruft er in Richtung der beiden Hauptstifter Schweiger und Thomas D., "Geld müssen wir irgendwie organisieren." Schweiger freut's, zwei laute Männerlachen, ein öffentlicher Handschlag, das Gemurmel der beiden versinkt im lauten Klicken der Fotografen.

Doch vielleicht hätte es Gabriels Polit-Prominenz an diesem Mittag gar nicht unbedingt gebraucht. Die Til Schweiger Foundation ist auch sonst hochkarätig besetzt: Fußballtrainer Jogi Löw, Springer-Chef Mathias Döpfner und die ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth haben sich ebenfalls in den Beirat wählen lassen. Ein Ziel der Stiftung sei das "Gerieren von medialer Aufmerksamkeit", heißt es in einer Mitteilung. Das dürfte gelungen sein.



Schweiger, gerade zurück vom nächtlichen Dreh seines neuen Kino-Tatorts in Moskau und sichtlich übermüdet, tut sich allerdings noch etwas schwer mit den Details. Wie hoch denn das Stiftungsvolumen sei? Da muss der Schauspieler überlegen. "Wir haben vielleicht 400.000 oder 500.000 Euro auf dem Konto", sagt er. Er müsse entschuldigen, die Stiftung und die Pressekonferenz seien "mit heißer Nadel" gestrickt worden. Eigentlich sei das ja auch egal, denn: "The sky is the limit, wir brauchen so viel Geld wie möglich."