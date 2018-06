Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, hat nach dem Bombenanschlag in Ankara vor gewaltsamen Auseinandersetzungen von Kurden und nationalistischen Türken auch in Deutschland gewarnt. "So wie die Stimmung jetzt gerade in der Türkei ist, befürchte ich eine weitere Eskalation auch hier", sagte er dem Kölner Stadt-Anzeiger. Er beobachte Aufrufe zu ungenehmigten Demonstrationen in den sozialen Medien. Demnach riefen Anhänger der verbotenen kurdischen PKK zur Vergeltung auf. Die radikalen Gruppen seien zwar auf beiden Seiten in der Minderheit. Der Chef der Türkischen Gemeinde fügte jedoch hinzu: "Wehret den Anfängen."

Nach dem Anschlag auf eine regierungskritische Demonstration vor dem Hautbahnhof in Ankara ist die Zahl der Todesopfer inzwischen auf 97 gestiegen, wie Regierungschef Ahmet Davutoğlu auf seiner Website mitteilte. 95 von 97 Todesopfern seien identifiziert, unter den Toten sei auch ein Palästinenser. Mehr als 500 weitere Menschen wurden bei dem Anschlag verletzt. Bei den beiden mutmaßlichen Selbstmordattentätern handelt es sich den Ermittlern zufolge um Männer. Ihre Identifizierung sei noch im Gange. Die türkische Regierung verdächtigt die IS-Miliz, die prokurdische Oppositionspartei HDP hielt der Regierung Versäumnisse vor und gab ihr eine Mitschuld.



Cem Özdemir: "Gespräche mit Erdoğan aussetzen"

Der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir forderte die EU auf, Gespräche mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan auf Eis zu legen. "Wir dürfen bis zur Wahl am 1. November nichts tun, was als Stärkung von Erdoğan verstanden werden könnte", sagte Özdemir den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Jedes Abkommen wäre ein Signal, dass Erdoğan für uns ein normaler Gesprächspartner wäre. Das kann aber kein Staatschef sein, der den Tod seiner Bürger, Polizisten und Soldaten in Kauf nimmt." Die Polizei mache ihre Arbeit nicht – "wie so häufig in jüngster Zeit, wenn Bomben detonierten". Özdemir fügte hinzu: "Wer sein eigenes Land ins Chaos stürzt, weil er Angst davor hat, im Falle einer Wahlniederlage für seine Untaten zur Rechenschaft gezogen zu werden, ist kein verlässlicher Partner."



In der Türkei war in den vergangenen Monaten der Konflikt zwischen der Regierung und den kurdischen Rebellen wieder eskaliert. Seither wurden 140 türkische Sicherheitskräfte bei PKK-Anschlägen und 1.700 kurdische Rebellen bei Armee-Bombardements getötet.