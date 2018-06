Viel ist es nicht, was die Sicherheitsbehörden bisher zum politischen Hintergrund von Frank S. herauslassen. Wie eng war der 44-jährige arbeitslose Maler, der die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker am Tag vor ihrer Wahl niederstach, in die rechtsextreme Szene eingebunden? Gehört er zum Typus isolierter Einzeltäter oder war er wenigstens lose eingebunden in rechtsextreme Strukturen?



Schon kurz nach seiner Festnahme am Samstag hatte der Mann den Polizeibeamten von seiner rechtsextremen Vergangenheit berichtet und fremdenfeindliche Motive für die Tat angegeben – allerdings "ohne nähere Einzelheiten anzugeben", wie die Ermittler versichern. Am Montag nun bestätigte der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz: Es gebe "erste Erkenntnisse", dass der 44-Jährige "über Jahre Kontakte in die rechtsextremistische Szene hatte". Der nordrhein-westfälische Verfassungsschutzchef Burkhard Freier bezeichnet ihn als "Randperson" im rechtsextremen Lager.

Kurz darauf gab der Generalbundesanwalt in Karlsruhe bekannt, er habe die Ermittlungen übernommen. Der Beschuldigte habe "ein Zeichen setzen" wollen gegen die steigende Zahl von Flüchtlingen und Henriette Reker "bewusst als Ziel seines Mordanschlages ausgesucht", teilte die Karlsruher Behörde am späten Montagnachmittag mit. Wegen der "Schwere der Tat" und der von Frank S. angestrebten "Signalwirkung" habe die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen an sich gezogen.



Die Erkenntnisse des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes zu Frank S. beziehen sich hauptsächlich auf die 1990er Jahre. Damals, vor zwanzig Jahren, habe Frank S. "Bezüge" zur "Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei" (FAP) in Bonn gehabt. Die FAP, eine für ihre Aggressivität gefürchtete Neonazi-Partei, wurde 1995 verboten. Laut Verfassungsschutz nahm S. im Jahr vor dem Verbot an einem "Rudolf Heß Gedenkmarsch" in Luxemburg teil. Er sei von den dortigen Sicherheitsbehörden damals in Gewahrsam genommen worden.





Ganz ähnliche Informationen hatten am Wochenende bereits linke Antifa-Gruppen aus Nordrhein-Westfalen bekannt gemacht. Demnach soll der Kölner in den neunziger Jahren im Umfeld der Bonner FAP aktiv gewesen und in dieser Zeit auch bei Gedenkmärschen zur Erinnerung an Hitlers Stellvertreter Rudolf Heß mitgelaufen sein.

Kontakte zur Skinheadszene

Der Bonner FAP-Kreisverband wurde damals von Norbert W. geleitet. Der ehemalige FAP-Aktivist bestreitet nicht, Frank S. damals begegnet zu sein, versichert aber auf Nachfrage von ZEIT ONLINE: S. sei "nie FAP-Mitglied" gewesen. Stattdessen habe der Attentäter vor zwanzig Jahren eher zur Skinheadszene in Bonn-Beuel gehört. Beide Szenen – FAP und Skinheads - hätten damals nur "rudimentäre Berührungspunkte" gehabt.

Ob Frank S. auch in jüngster Zeit noch in der rechtsextremen Szene aktiv war, ist bisher unklar. "In aktuellen Datenbanken finden wir nichts zu ihm", sagt ein Sprecher der Kölner Polizei. Dass der Attentäter Ende der neunziger Jahre wegen Gewaltdelikten im Gefängnis saß, wie die Lokalpresse berichtet, kann die Polizei nicht bestätigen. Die Abfragen bei den Justizvollzugsanstalten hätten keine Treffer ergeben, sagt ein Polizeisprecher. Möglicherweise seien die lange zurückliegenden Einträge aber auch aus Datenschutzgründen gelöscht worden.

In rechtsextremen Onlineforen aktiv

Der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz teilte am Montag knapp mit, der Attentäter habe 2008 "auch Interesse an der NPD gezeigt". In jüngster Zeit sei er "sporadisch in rechtsgerichteten Online-Foren in Erscheinung getreten".



Frank S. sitzt seit dem Wochenende in Untersuchungshaft. Ihm werden versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung in vier Fällen vorgeworfen. Laut einem ersten psychologischen Gutachten war er zur Tatzeit voll schuldfähig.

Im Video: Erste Reaktionen auf den Wahlsieg von Henriette Reker