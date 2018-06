Flüchtlinge, die aus Österreich nach Deutschland einreisen, sollen die Grenze ab sofort nur noch an fünf festgelegten Punkten passieren. Darauf einigten sich Vertreter Deutschlands und Österreichs, teilte das Bundesinnenministerium mit. Damit wolle man ein "strukturiertes und geordnetes Verfahren" erreichen. Die Flüchtlingssituation an der deutsch-österreichischen Grenze hatte sich zu Wochenbeginn deutlich verschärft, nachdem Österreich Flüchtlinge ohne Ankündigung an die deutsche Grenze befördert hatte.



Eine Obergrenze für die Anzahl der täglichen Grenzübertritte vereinbarten die Länder nach Angaben des Innenministeriums nicht. Man könne sich nicht auf Zahlen einigen, weil man schließlich nicht wisse, wie viele Flüchtlinge überhaupt die Grenze erreichten. Das Ministerium machte keine Angaben darüber, um welche Grenzübergänge es sich handelt.



Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) hatte mitgeteilt, dass Deutschland und Österreich über eine tägliche Obergrenze verhandelten. Der Vorsitzende der CSU-Landtagsfraktion, Thomas Kreuzer, hatte zuvor behauptet, die Länder hätten sich auf eine Obergrenze von 50 Flüchtlingen pro Stunde geeinigt.

Seehofer hatte Österreich zuvor vorgeworfen, die Flüchtlinge an der Grenze zu Bayern unkoordiniert weiterzuleiten. Dieses Verhalten belaste die nachbarschaftlichen Beziehungen. Kanzlerin Merkel forderte er auf, umgehend mit der Regierung in Wien zu sprechen. Auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière kritisierte zuletzt Österreichs Verhalten in der Flüchtlingskrise.



Den Vorwurf einer mangelnden Absprache mit Deutschland wies Österreichs Bundeskanzler Werner Faymann zurück. "Wir machen das in enger Zusammenarbeit mit Deutschland", sagte er. Am Donnerstag zählte die Bundespolizei in Bayern 7.700 Einreisen. Seit Wochenbeginn überquerten somit mehr als 32.000 Menschen die Grenze von Österreich nach Deutschland.