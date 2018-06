Die Bundesregierung ist grundsätzlich für eine Verlängerung des Bundeswehr-Einsatzes in Afghanistan offen. Voraussetzung dafür sei, dass auch die USA länger im Land bleiben, berichtet der Spiegel. Darüber habe Bundeskanzlerin Angela Merkel bereits mit US-Präsident Barack Obama gesprochen.

Hintergrund ist die prekäre Sicherheitslage im Land und insbesondere die zwischenzeitliche Eroberung von Kundus durch die Taliban. Merkel befürchte vor diesem Hintergrund, dass die afghanischen Sicherheitskräfte nicht in der Lage sein werden, die Taliban in wichtigen Teilen des Landes zurückzuhalten, schreibt der Spiegel. Bei einem vorschnellen Abzug, so ihre Sorge, drohe ein Szenario wie im Irak. Eine weitere Rolle spiele, dass wegen der Gewalt viele Menschen Afghanistan in Richtung Europa verlassen könnten.

Zuvor hatte bereits Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen betont, dass der Abzug der internationalen Truppen von der Sicherheitslage vor Ort abhängig gemacht werden müsse. Am "starren Muster" eines Rückzugs könne nicht festgehalten werden. Erfahrungen aus der Region hätten gezeigt, dass ein Land, das fragil sei, nicht zu früh sich selbst überlassen werden dürfe.



Die Nato hat ihren Kampfeinsatz in Afghanistan Ende 2014 beendet. Die vor allem zu Ausbildungs- und Beratungszwecken im Land verbliebenen gut 13.000 ausländischen Soldaten sollen eigentlich bis Ende 2016 vollständig abziehen. An der Mission Resolute Support ist die Bundeswehr mit derzeit rund 860 Soldaten beteiligt.

Afghanische Armee meldet Rückeroberung von Kundus

Die radikalislamischen Taliban hatten Kundus am Montag eingenommen, dabei stießen die etwa 2.000 Kämpfer kaum auf Gegenwehr. Am folgenden Tag begann die Armee mit einer Gegenoffensive, ab Mittwoch unterstützte die Nato deren Vordringen. Spezialkräfte trafen nach Angaben des Militärbündnisses in Kundus ein, um die Regierungstruppen zu beraten.



Nach Angaben von Regierungsvertretern wurde die Stadt mittlerweile vom afghanischen Militär zurückerobert. Dies sei nach heftigen Kämpfen in der Nacht zum Donnerstag gelungen, hieß es. "Spezialkräfte kontrollieren jetzt die Stadt Kundus", schrieb der Sprecher des afghanischen Innenministeriums, Sedik Sedikki. Nur in den Randgebieten von Kundus-Stadt halten sich nach Regierungsangaben noch Aufständische auf, die bald von dort vertrieben würden. Der Einsatz laufe aber noch und könne noch einige Tage andauern, in Teilen der Stadt wird weiter gekämpft.