Die Opposition wusste am Sonntag natürlich sofort, was sie vom gescheiterten Flüchtlingsgipfel der drei Parteivorsitzenden im Kanzleramt zu halten hat. Von "irritierender Hilflosigkeit" sprach die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt. "Eine zerstrittene Regierung, die mehr auf Parteiinteressen achten muss als auf die Lösung von Problemen braucht dieses Land in diesen Tagen noch weniger als sonst", erklärte Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht.

Und es sieht ja auch tatsächlich nicht gut aus: Jeden Tag kommen derzeit Tausende Flüchtlinge über die deutsche Grenze, manche müssen darauf stundenlang in der Kälte warten. Hilfsorganisationen warnen, man werde bald mit den ersten Toten rechnen müssen. In den Städten und Gemeinden ächzen Landräte und Bürgermeister unter der ihnen auferlegten Last, all die vielen Menschen wenigstens vorläufig unterzubringen und zu versorgen.

Und selbst unter diesem Druck gelingt es der großen Koalition nicht, sich einig und entschlossen zu zeigen, wie dies an diesem Sonntag eigentlich geschehen sollte. Zwar haben CDU und CSU unter dem Druck der SPD wieder zusammengefunden. Am Sonntagabend legten Merkel und Seehofer ihren Streit vorerst mit einem gemeinsamen Papier bei. Dafür wird nun mit den Sozialdemokraten umso heftiger über die Einführung von Transitzonen gestritten. Ist das Politikversagen? Nein. Schließlich sind die Gespräche nicht abgebrochen, sondern nur vertagt. Politische Entscheidungsprozesse fügen sich nicht immer den medialen Inszenierungsbedürfnissen.







Der eine große Gipfel, der den Durchbruch bringt – das war sowieso immer eine Illusion. Schlimmer, als dass man sich nun nochmals einige Tage Zeit lässt, ist es, wenn Politik im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise überhaupt die Erwartung weckt, man müsse nur ein paar Dinge beschließen, dann werde alles gut. Diesen Vorwurf muss man in erster Linie CSU-Chef Horst Seehofer machen. Mit seinem Ultimatum an die Kanzlerin hat er einen massiven Erwartungsdruck aufgebaut, der nun enttäuscht wird.



Keine sofortige Entlastung

Dabei ist keines der Instrumente, die derzeit diskutiert werden, wirklich geeignet, die gegenwärtigen Probleme nachhaltig zu lösen. Weder Transitzonen à la CDU noch dezentrale Einreisezentren à la SPD werden bei den Flüchtlingszahlen die ersehnte sofortige Entlastung bringen, sondern bestenfalls den gegenwärtigen Druck etwas abmildern, indem sie dazu beitragen, Menschen ohne Bleibeperspektive schneller zurückzuschicken.

Und selbst wenn Seehofer sich mit seiner Forderung, den Familiennachzug zu begrenzen, durchsetzen sollte, würde dies – abgesehen von den rechtlichen und moralischen Problemen eines solchen Vorgehens – keine unmittelbare Reduzierung der Flüchtlingszahlen bringen. Denn nur anerkannte Flüchtlinge können ihre Familie nachholen. Daran, dass derzeit schon Tausende auf der Balkanroute unterwegs sind, ändert dies nichts.



Auch das von Seehofer geforderte Bekenntnis zu einer Obergrenze, das er Kanzlerin Merkel abringen möchte, bringt nichts, solange man nicht weiß, wie man eine solche auch tatsächlich umsetzen könnte. Würde man dann ab einer bestimmten Flüchtlingszahl einfach keinen mehr reinlassen, und wie sollte das ohne Grenzzaun möglich sein? Und was würde mit den Menschen passieren, die sich bereits nach Europa aufgemacht haben und nun irgendwo im Schlamm feststecken?



Merkel sollte Seehofer ein Ultimatum stellen

Was in dieser Krise wirklich gefragt wäre, ist ein Bekenntnis dazu, dass es keine schnelle Lösung gibt. Dass man nur auf sehr vielen Ebenen gleichzeitig – vor allem auch international und europäisch – etwas bewirken kann. Die Kanzlerin hat sich immer wieder in diesem Sinn geäußert, die SPD hält sich mal mehr, mal weniger an diese Linie. Seehofer dagegen erweckt nach wie vor den Eindruck, es fehle in Berlin nur an dem politischen Willen, die Dinge richtig anzupacken.

"Es gibt keinen Schalter, den man einfach umlegen kann", hat die Kanzlerin neulich gesagt. Vielleicht sollte sie Seehofer ultimativ auffordern, diesen Satz auch anzuerkennen.