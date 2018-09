Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich hinter die Entscheidung von Bundesinnenminister Thomas de Maizière zum Umgang mit syrischen Flüchtlingen gestellt. "Ich finde es deshalb richtig, weil wir uns ja einem fairen Verteilmechanismus in Europa nähern wollen. Wir brauchen eine faire Lastenteilung", sagte Merkel. "Auf diesem Weg haben wir ja noch viele Hürden zu überwinden."

De Maizière hatte die Entscheidung, das Dublin-Verfahren für Syrier auszusetzen, am 21. Oktober zurückgenommen, ohne Merkel oder Kanzleramtschef Peter Altmaier zu informieren. Daraufhin war der Bundeskanzlerin Führungsschwäche vorgeworfen worden. Nach der Dublin-Verordnung muss jeder Bewerber seinen Asylantrag in dem EU-Land stellen, das er zuerst betreten hat. Ausnahme ist Griechenland – dorthin werden Schutzsuchende wegen der schlechten Aufnahmebedingungen nicht abgeschoben.

Auf die Frage, was sie tun wolle, um die parteiinternen Kritiker zu besänftigen, antwortete Merkel, es gehe zunächst darum, die Beschlüsse der vergangenen Wochen in Gesetze zu gießen. "Daran werden wir schnell arbeiten und das dann umsetzen. Denn wirken können ja all diese Beschlüsse erst, wenn sie im Gesetzblatt stehen, und nicht, wenn wir sie politisch vereinbart haben."

Am Abend will Merkel erneut mit Unionsfraktionschef Volker Kauder, CSU-Chef Horst Seehofer und der CSU-Landesgruppenvorsitzenden Gerda Hasselfeldt über die Bewältigung der Flüchtlingskrise beraten. Es sei Stillschweigen zu den Ergebnissen vereinbart worden, hieß es. Bei den jüngsten Beratungen der Unionsspitzen vor zwei Wochen waren solche Treffen in zweiwöchigem Turnus vereinbart worden.