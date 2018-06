Würden Verhandlungsergebnisse immer reale Veränderungen bewirken, wäre das vergangene Spitzentreffen von Union und SPD im Kanzleramt die vorläufige Lösung der Flüchtlingskrise. Die Koalition will einerseits den Andrang von Flüchtlingen aus dem Ausland eindämmen, andererseits jene Asylsuchenden, die kommen, schnell und zuverlässig registrieren. Die Verfahren sollen sich auf einen Bruchteil der bisherigen Dauer verkürzen. Und anerkannte Bewerber sollen schnell integriert werden.

Doch in erster Linie war die Einigung der Unionsparteien mit der SPD ein Schaukampf vor großem Publikum, in dem beide Seiten ihre Erfolge verbuchten. Die CSU hat ihre Residenzpflicht, die SPD kann behaupten, Transitzonen verhindert zu haben, und die CDU ist den Druck ihrer Schwesterpartei los. Viel Konkretes bewirken werden die Verhandlungsergebnisse aber höchstwahrscheinlich nicht.

Kern der Vereinbarung zwischen den Koalitionsparteien sind die Aufnahmezentren für Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten, die vor allem die Union als große Innovation feiert. Doch Tatsache ist: Nur noch wenige der Flüchtlinge, die derzeit täglich über die deutsch-österreichische Grenze kommen, stammen noch aus den Westbalkanstaaten und sind folglich Kandidaten für diese Aufnahmeeinrichtungen.

Selbst wenn man Personen hinzuzählt, die ohne Pass ankommen oder schon einmal anderswo einen Asylantrag gestellt haben: Die schnellere Abschiebung dieser Antragsteller wird die Asylbewerberzahl in Deutschland nicht spürbar senken. Dazu hätten sich die Koalitionäre mit den bundesweit bis zu 250.000 unregistrierten Flüchtlingen befassen müssen. Oder mit den vielen Altfällen, die das zuständige Bundesamt nicht abgearbeitet bekommt. Doch dazu findet sich kein Wort im Maßnahmenpaket der Koalition.

Genauso läuft auch der Vorschlag ins Leere, in den Zentren die Bearbeitungsdauer der Asylverfahren von mehreren Monaten auf drei Wochen zu reduzieren. Denn ein großer Teil der Asylbewerber wird weiter in einem regulären Verfahren monatelang darauf warten, überhaupt einen Antrag stellen zu können. Schnellere Abschiebungen sind da nicht zu erwarten. Es fehlt an Personal, vorn und hinten.

Aus dem Kreis der Teilnehmer ist von einem "Beruhigungsgipfel" die Rede. Ein Vertreter der Bundesländer berichtet, dass Horst Seehofer, angesprochen auf die Möglichkeit, dass Abschiebekandidaten in die Illegalität untertauchen könnten, entgegnete: "Dann sind sie halt weg."

Tilman Steffen ist Redakteur im Ressort Politik, Wirtschaft, Gesellschaft bei ZEIT ONLINE. Seine Profilseite finden Sie hier. Auf Twitter: @tilsteff

Offenbar ging es den Koalitionären weniger um konkrete Problemlösungen als um zwei Botschaften. Die erste richtete sich an die deutsche Bevölkerung und lautete: Diese Regierung kann handeln und sie handelt. Nicht ganz unbedeutend angesichts der Tatsache, dass in Umfragen eine Mehrheit der Deutschen inzwischen genau das bezweifelt. Die andere Botschaft geht an jene Menschen, die sich gerade überlegen, vor der Armut und Perspektivlosigkeit in ihren Ländern nach Deutschland zu fliehen: Lasst es, ihr habt keine Chance. Auch das macht angesichts der Zustände in deutschen Erstaufnahmeeinrichtungen durchaus Sinn.

Allerdings darf es nicht den Blick dafür verstellen, dass Deutschland allein keine nachhaltige Lösung der Krise erreichen wird. Solange die europäischen Außengrenzen nicht gesichert sind und kein europäischer Verteilungsmechanismus existiert, werden weitere Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Und selbst das wird nicht reichen: Denn wenn sich die Zustände in Syrien, Afghanistan, dem Irak und Eritrea nicht verbessern, wird die Verzweiflung der Flüchtlinge größer als Europas Mauern. Aufnahmeeinrichtungen hin oder her.





Im Video stellen Angela Merkel und Sigmar Gabriel die Ergebnisse des Spitzentreffens vor: