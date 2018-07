Bundespräsident Joachim Gauck hat seine Trauer um den Tod von Helmut Schmidt geäußert. Er lobte das entschlossene Handeln Schmidts bei gleichzeitiger Kompromissfähigkeit. "Helmut Schmidt wird uns allen als ein Mensch in Erinnerung bleiben, der in seltener Einheit ein Mann der Tat, des klaren Gedankens und des offenen Wortes war. Er hat sich um unser Land verdient gemacht", sagte das Deutsche Staatsoberhaupt. "Wir trauern um einen der bedeutendsten deutschen Politiker der Nachkriegszeit. In seinen öffentlichen Ämtern, ganz besonders als Bundeskanzler, hat Helmut Schmidt Großes geleistet. (...) Das alles steht mir und vielen Menschen in unserem Land in diesen Stunden der Trauer vor Augen."



Die SPD-Bundestagsabgeordneten erfuhren während einer Fraktionssitzung vom Tod Helmut Schmidts. Die Parlamentarier gedachten dem früheren SPD-Bundeskanzler spontan mit einer Schweigeminute. "Ich verneige mich vor der Lebensleistung von Helmut Schmidt. Er war überzeugter Sozialdemokrat und großer Europäer. Er wird uns fehlen", sagte Fraktionschef Thomas Oppermann.



Vizekanzler und SPD-Chef Sigmar Gabriel sagte: "Wir trauern um Helmut Schmidt und sind stolz darauf, dass er einer von uns war. Seine Urteilskraft und sein Rat werden uns fehlen." Die Sozialdemokratie trauere um einen Menschen, der weit über die SPD hinaus als jemand im Gedächtnis bleibe, der mit Zuversicht, Realismus und Tatkraft "unser Land gestaltet hat".

Auch die Bundestagsfraktion von CDU und CSU unterbrach ihre Sitzung, die Abgeordneten erhoben sich zum Gedenken. CDU-Generalsekretär Peter Tauber dankte Helmut Schmidt für dessen Dienst am Land, "persönlich und im Namen der CDU". Bundeskanzlerin Angela Merkel bezeichnete ihn als "politische Institution der Bundesrepublik". Schmidts Standfestigkeit habe der Republik geholfen, die "schwere Prüfung" des Terrors der 1970er Jahre zu bestehen. Merkel erinnerte an seinen Einsatz für den Nato-Doppelbeschluss und das europäische Währungssystem. "Er war auch für mich eine Instanz, dessen Rat und Urteil mir etwas bedeuteten", sagte Merkel.



Die Sozialdemokraten in Schmidts Heimatstadt Hamburg zeigten sich bestürzt von dessen Tod. "Wir trauern um einen großen Staatsmann und Genossen und sind in Gedanken bei den Angehörigen und Freunden", teilte die Partei mit. Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz sagte, Schmidt "vertrat stets die Auffassung, dass die alte Stadtrepublik Hamburg immer eine Stimme der Aufklärung, der Vernunft und des Fortschritts sein müsse. Wir wollen ihm ein ehrendes Andenken bewahren, indem wir seine politischen Grundüberzeugungen in die Zukunft fortschreiben." Der Hamburger Ehrenbürger werde fehlen, sagte der SPD-Politiker weiter. "Wie für viele war auch für mich Helmut Schmidts Rat immer besonders wertvoll. Die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt trauern um einen Mann, dem sie vertraut haben."

Außenminister Frank-Walter Steinmeier sagte, Schmidt sei nicht nur Kanzler, sondern auch Mentor der Deutschen gewesen. Das Auswärtige Amt zitierte den SPD-Politiker: "Deutschland hält inne. Der Tod Helmut Schmidts erfüllt mich mit tiefer Trauer. Wir Deutschen haben eine Vaterfigur verloren. Helmut Schmidt hat uns und unser Land tief geprägt. Generationen – auch ich – haben seine Klugheit und Autorität gesucht und geschätzt – bis an sein Lebensende in einem gesegneten Alter."



Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sagt über den Tod Schmidts: "Deutschland hat einen Großen verloren. Als Bürgermeister von Hamburg, als Finanzminister und als Bundeskanzler, Helmut Schmidt wusste, worauf es ankam. Er hat Politik kraftvoll gestaltet - gerade in Krisenzeiten."

Hans-Dietrich Genscher, der während der Amtszeit Schmidts Vizekanzler und Außenminister war, würdigte die Verdienste des verstorbenen Altkanzlers: "Wir wissen, Deutschland ist ärmer geworden, und wir empfinden, er wird uns fehlen." Für ihn persönlich sei der Tod Schmidts "der Abschied von einem Weggefährten in schwerer Zeit".

Auch international wurden die Leistungen von Altkanzler Helmut Schmidt gewürdigt. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker teilte mit: "Er war ein Freund, der mir, ebenso wie Europa, fehlen wird. Denn mit ihm verlieren wir einen besonderen Menschen, dessen politischer Mut viele bewegt hat. Fast ein Jahrhundert lang hat die Geschichte dieses Kontinents ihn geprägt und zum engagierten Europäer werden lassen."

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank, sagte ZEIT ONLINE: "Europa hat einen großen Staatsmann verloren. Ich habe sein umfassendes Wissen und seine warmherzige Persönlichkeit bewundert und werde unsere Begegnungen nie vergessen. Meine Gedanken sind jetzt bei seiner Familie und seinen Freunden."

Der frühere französische Präsident Valéry Giscard d'Estaing bezeichnete den Tod Schmidts als einen persönlichen Verlust. "Er war der beste Kanzler, den Deutschland gekannt hat seit Konrad Adenauer", teilte der 89-Jährige mit. "Er hat die äußere Würde seines großen Landes wiederhergestellt. (...) Dank seines Realismus' und seines Respekts für andere konnten wir gemeinsam das goldene Zeitalter zwischen Frankreich und Deutschland schaffen."

Frankreichs Präsident François Hollande sagte, Schmidt sei ein "großer und überzeugter Europäer" gewesen, wie das folgende Video zeigt: