In der Debatte um den Familiennachzug syrischer Kriegsflüchtlinge herrscht innerhalb der Union offenbar keine Einigkeit. Während das Kanzleramt nichts an der bisherigen Regelung ändern will, unterstützen sowohl Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) als auch Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) den Vorschlag von Thomas de Maizière, die Rechte für Syrer einzuschränken.



Am Freitag hatte de Maizière im Deutschlandfunk gesagt, der Flüchtlingsstatus werde aufgehoben – diese Forderung wurde wenige Stunden später aber zurückgenommen. Nun schloss sich CSU-Chef Seehofer dem Vorstoß an. "Thomas de Maizière hat recht", sagte Seehofer der Süddeutschen Zeitung. "Wir müssen wieder nach dem Gesetz handeln und den Flüchtlingsstatus jedes Syrers genau prüfen."

Auch Wolfgang Schäuble wies in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin darauf hin, dass dies internationalem und europäischem Recht entspreche: "Wir müssen natürlich den Familiennachzug begrenzen, denn unsere Aufnahmekapazität ist ja nicht unbegrenzt", sagte er. "Ich halte das für eine notwendige Entscheidung und ich bin sehr dafür, dass wir sehr rasch uns darüber in der Koalition verständigen."





Am Donnerstag hatten sich die Spitzen der großen Koalition unter anderem darauf geeinigt, den Familiennachzug bei Flüchtlingen mit sogenanntem subsidiärem Schutz für zwei Jahre auszusetzen. Dabei war aber davon ausgegangen worden, dass dies nur für eine relativ geringe Zahl von Flüchtlingen gelten würde, nicht jedoch für die meisten Menschen aus Syrien.

De Maizière hatte daraufhin am Freitag, angeblich ohne Absprache mit dem Kabinett, angekündigt, die Rechte der syrischen Flüchtlinge einzuschränken. So solle ihnen nur noch ein sogenannter subsidiärer Schutz mit einem Aufenthalt für ein Jahr gewährt und der Familiennachzug verboten werden. Die Bundesregierung ließ diese Entscheidung noch am selben Abend dementieren, Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, alles bleibe wie gehabt. Der Innenminister ruderte daraufhin zurück und erklärte am Freitagabend, bei dem Thema gebe es noch Gesprächsbedarf in der schwarz-roten Koalition.

Altmaier war nicht über de Maizières Plan informiert

Der für Flüchtlingsthemen zuständige Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) bestätigte indes, dass der besondere Schutz der syrischen Flüchtlinge bis auf Weiteres erhalten bleibe. "Das war eine Diskussion, die inzwischen auch schon wieder beigelegt ist", sagte Altmaier im Deutschlandfunk. Die Verfahren für die Syrer, die bereits den Status der Genfer Flüchtlingskonvention zuerkannt hätten, würden so behandelt wie bisher. Für diejenigen, die am Montag, am Dienstag oder in der nächsten Zeit ihre Entscheidung bekommen, ändere sich nichts, sagte Altmaier. Zudem bestätigte er, nicht von de Maizière über dessen Vorgehen informiert worden zu sein.

Seehofer dagegen forderte nun in der Süddeutschen Zeitung, man müsse "nicht nur bei Afghanen, sondern auch wieder bei Syrern genau prüfen, ob sie wirklich persönlich verfolgt werden". Dies bedeute, dass Menschen, die nicht direkt vor dem Krieg in Aleppo oder Homs flöhen, sondern etwa aus den Lagern in der Türkei kämen, nicht länger nach der Konvention behandelt werden könnten.

Wenn Flüchtlinge grundsätzlich davon ausgehen könnten, auf alle Fälle ihre Familien nachholen zu können, entfalte dies eine weitere Sogwirkung, zitiert die Süddeutsche Zeitung den bayerischen Ministerpräsidenten. Auch andere bayerische Landespolitiker der CSU hatten sich hinter die Forderungen des Bundesinnenministers gestellt.

Opposition spricht von "Putsch" gegen Merkel

Auch der Koalitionspartner SPD will nichts von de Maizières Plan gewusst haben. Parteichef und Vize-Kanzler Sigmar Gabriel sagte in Bericht aus Berlin, die Frage des subsidiären Schutzes für Syrer sei nie besprochen worden. "Im Gegenteil – es ist das Gegenteil besprochen worden. Und niemand kann von der SPD verlangen, dass wir im 24-Stunden-Takt zu irgendwelchen Vorschlägen ja oder nein sagen", sagte Gabriel. In der Öffentlichkeit entstehe der Eindruck: "Die Regierung – da weiß die linke Hand nicht mehr, was die rechte tut." Noch deutlicher äußerte sich SPD-Vize Ralf Stegner. "Es reicht jetzt wirklich", sagte Stegner im NDR zum Vorstoß des Innenministers.



Bei der Opposition wird hinter dem Hin-und-Her Taktik vermutet. Von einem "Putsch" in der Union gegen Merkel sprach in der Rheinischen Post der Grünen-Politiker und Vizeministerpräsident Schleswig-Holsteins, Robert Habeck. Parteichefin Simone Peter rief die Kanzlerin auf, sich persönlich klar von dem Vorstoß de Maizières zu distanzieren. Die Grünen wollen im Bundestag "Aufklärung über Alleingänge des Innenministers" verlangen.

EU-Innenministerkonferenz zur Flüchtlingskrise

De Maizière kommt am Montag mit den anderen EU-Innen- und Justizministern zu einem weiteren Sondertreffen zur Flüchtlingskrise zusammen. Sie wollen dabei in Brüssel das weitere Vorgehen abstimmen und beraten insbesondere über mehr finanzielle Hilfe für Länder entlang der Westbalkan-Route sowie über eine verbesserte Sicherung der EU-Außengrenzen und schnellere Abschiebungen.



Darüber hinaus befassen sich die Minister mit dem Kampf gegen Schleuser und einer Beschleunigung der beschlossenen Umverteilung von insgesamt 160.000 Flüchtlingen, die bereits in Europa angekommen sind, auf alle EU-Länder. Schweden hatte zuletzt verlangt, wie Italien und Griechenland über die Umverteilung entlastet zu werden.