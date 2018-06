Die Kosten der Bundestagsabgeordneten für Auslandsreisen sind deutlich gestiegen. Etwa sechs Millionen Euro gab das Parlament von Oktober 2013 bis September 2015 für Auslandsreisen aus – fast 25 Prozent mehr als in der ersten Hälfte der vorangegangenen Legislaturperiode. So heißt es in einem Bericht von Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU), den die Funke-Mediengruppe zitiert.



Den Kostenanstieg begründete Lammert mit der gestiegenen Verantwortung Deutschlands in der Welt. Um ihrer internationalen Verantwortung gerecht zu werden, sei es für die Bundestagsabgeordneten erforderlich, eine intensive Zusammenarbeit mit ausländischen Politikern und Institutionen zu pflegen.

Insgesamt unternahmen Abgeordnete in den vergangenen zwei Jahren 1.204 Reisen ins Ausland. Neben dem europäischen Ausland reisten sie am häufigsten in die USA. In der gesamten Wahlperiode 2009 bis 2013 kosteten die Auslandsreisen der Abgeordneten laut Bericht 11,8 Millionen Euro. Der deutlich größere Teil entstand erst in der zweiten Hälfte des Zeitraums.