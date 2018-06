Die Bundesregierung rechnet damit, dass der Einsatz der Bundeswehr gegen den "Islamischen Staat" (IS) im kommenden Jahr 134 Millionen Euro kosten wird. Das geht nach Informationen der ARD aus einer Kabinettsvorlage hervor.



Ziel der Mission ist demnach die militärische Unterstützung Frankreichs, des Irak und der von den USA geführten internationalen Allianz gegen den IS. Die Formulierung ist neu, bisher hatte die Bundesregierung nur die Solidarität mit Frankreich betont. Als Einsatzgebiet werden neben dem östlichen Mittelmeer auch der Persische Golf, das Rote Meer und "angrenzende Seegebiete" genannt.



Grundlage des Einsatzes ist laut Kabinettsvorlage das Recht auf kollektive Selbstverteidigung gemäß Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen. Laut ARD-Informationen verweist die Beschlussvorlage auf die Resolution 2249 sowie zwei frühere Resolutionen des UN-Sicherheitsrates. Darin sei wiederholt festgestellt worden, dass vom IS eine Bedrohung für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit ausgehe. Da sich Frankreich auf die Beistandsklausel des EU-Vertrags berufen habe, finde der Einsatz der Bundeswehr im Rahmen eines "Systems kollektiver Sicherheit" und damit im Einklang mit dem Grundgesetz statt.



Der Einsatz soll am Dienstag in der Kabinettssitzung Thema sein. Auch die Beratungen im Bundestag sollen rasch beginnen. Laut Bundeswehr-Generalinspekteur Volker Wieker wird noch für dieses Jahr ein Mandat für den Einsatz angestrebt.

Deutschland hatte nach den Anschlägen von Paris angekündigt, den Kampf gegen den IS mit Tornado-Aufklärungsflugzeugen und einem Kriegsschiff unterstützen zu wollen. An dem Einsatz sollen bis zu 1.200 Soldaten teilnehmen. Zuvor hatte die Bundesregierung bereits eine Ausweitung der laufenden Bundeswehreinsätze angekündigt. So sollen sich nach Angaben von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen statt der bisherigen 150 künftig bis zu 650 deutsche Soldaten am UN-Einsatz in Mali beteiligen. Zudem erhöht Deutschland die Zahl der Bundeswehrausbilder im Nordirak auf bis zu 150. Sie trainieren dort kurdische Peschmerga im Kampf gegen den IS.