Die Bundesregierung hat den Syrien-Einsatz der Bundeswehr beschlossen und den Antrag für den Bundestag auf den Weg gebracht. In der Sitzung am Vormittag stimmte die Ministerrunde der zehnseitigen Vorlage von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und Außenminister Frank-Walter Steinmeier zu. Demnach sollen bis zu 1.200 Soldaten Frankreich, den Irak und die internationale Allianz in ihrem Kampf gegen die Dschihadisten des "Islamischen Staats" (IS) unterstützen.

Das geplante Engagement der Bundeswehr, dem der Bundestag noch zustimmen muss, soll – wie üblich bei solchen Mandaten – zunächst auf ein Jahr befristet werden. Geplant ist, die internationalen Luftangriffe mit Tornado-Aufklärungsflugzeugen, einem Tankflugzeug sowie einer Fregatte zum Schutz des französischen Flugzeugträgers Charles de Gaulle zu unterstützen. Deutschland reagiert damit auf eine Bitte Frankreichs um Unterstützung nach den Anschlägen von Paris vor zwei Wochen.



Der Bundestag wird noch in dieser Woche über den Bundeswehr-Einsatz entscheiden, die ersten Aufklärungs-Tornados sollen dann ab Januar einsatzbereit sein. Basis für den Bundeswehreinsatz wird das türkische Incirlik, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Jens Flosdorff.



Außenminister Steinmeier verteidigte den Einsatz und mahnte zugleich einen "langen Atem" zur Lösung des Konfliktes an. "Wir tun das, was militärisch gebraucht wird, wir am besten können und politisch verantworten können", sagte der SPD-Politiker der Bild-Zeitung. "Aber es bleibt meine Überzeugung: Mit Bomben und Raketen allein ist Terror nicht zu besiegen, das geht letztlich nur politisch." Daher müssten alle entscheidenden internationalen Akteure an den Verhandlungstisch gebracht haben.



"Das kann die Bundeswehr leisten"

Für die Verteidigungsministerin ist der Kampf gegen den IS unverzichtbar. "Der Terror wird auch nach Deutschland kommen, wenn man nicht entschlossen und schneller gegen die Extremistenmiliz vorgeht", sagte sie im Deutschlandfunk. Deutschland sei Teil einer breiten Allianz, zudem gebe es eine "sichere völkerrechtliche Grundlage" für den Einsatz. Als Hauptaufgaben nannte die CDU-Politikerin, den IS zu bekämpfen, die Bevölkerung zu schützen und auch denen, die gegen diese Miliz am Boden kämpfen, Schutz zu verschaffen. Dazu sei eine Aufklärung aus der Luft unverzichtbar – "und das kann die Bundeswehr leisten".



Von der Leyen widersprach der Kritik, der Bundesregierung fehle es an einer Strategie für diesen Kampf – ein Vorwurf, der beispielsweise von der Vorsitzenden der Grünen, Simone Peter, erhoben wird: "Es müssen Fragen geklärt werden, wie lange der Einsatz dauert, wer genau die Freunde und wer die Feinde sind, und wie die Bundeswehr am Ende wieder rauskommt", sagte Peter in der ARD. "Ohne politisches Ziel und Konzept ist ein Einsatz unverantwortbar." Ohne eine umfassende Strategie könne es von der Fraktion ihrer Partei im Bundestag keine Zustimmung geben. Lieber sollte versucht werden, die Geld- und Waffenlieferungen an die Kampfparteien in Syrien zu unterbinden.

"Die Bundeswehr ist überbucht"

"Krieg ist kein Selbstzweck", sagte auch der Vorsitzende des Bundeswehrverbands, André Wüstner. Er forderte, aus früheren Einsätzen im Irak, Libyen und Afghanistan zu lernen und den Einsatz nicht planlos zu beginnen. "Es braucht klare Ziele und eine Strategie. Und da erwarten wir noch Antworten", sagte er in der ARD. Die Bundeswehr sei bereits jetzt "akut ausgebucht, sogar überbucht", und der Kampf gegen die Terroristen werde sicherlich "weit über zehn Jahre andauern". Zudem würden "Luftangriffe den IS nicht wirklich zur Verzweiflung" bringen. "Wenn ich den IS bekämpfen will und auch vernichten will, dann muss ich in einem groß angelegten Ansatz an dieses Problem ran. Und das ist nicht nur militärisch zu lösen." Angesichts der unterschiedlichen Interessen der Akteure in der Region frage er sich allerdings schon, wie eine Lösung des Konflikts möglich sei.



Die Verteidigungsministerin hat dafür zumindest eine Antwort: Die Zukunft Syriens müsse ohne den derzeitigen Machthaber Baschar al-Assad gestaltet werden. "Es gilt der Obersatz: keine Zusammenarbeit mit Assad und keine Zusammenarbeit mit Truppen unter seinem Kommando", sagte sie. Mit Verantwortlichen, an deren Händen Blut klebe, gebe es keine Kooperation. Das schließt aber offenbar nicht aus, nach einer Phase des Übergangs syrische Kräfte in eine gemeinsame Lösung miteinzubeziehen, die momentan noch an der Seite Assads stehen. "Wir dürfen nicht den Fehler aus dem Irak wiederholen, die unterschiedlichen Gruppen nicht in eine Lösung für die Zukunft zu integrieren." Es gelte, einen Zerfall des Staates Syrien zu verhindern, sagte von der Leyen.