Die CDU hat sich auf ihrem Parteitag in Karlsruhe dafür ausgesprochen, die Nationalhymne ins Grundgesetz aufzunehmen. Die Delegierten stimmten am Vormittag für einen entsprechenden Antrag der Jungen Union. "Das ist ein Symbol, keine Frage", sagte der JU-Vorsitzende Paul Ziemiak. "Gerade jetzt, wo so viele Menschen zu uns kommen, sollten wir ein Zeichen setzen, dass unsere Nationalhymne das ausdrückt, was wir fühlen."

Anders als die schwarz-rot-goldene Flagge ist die Nationalhymne nicht ausdrücklich als Staatssymbol im Grundgesetz genannt. Die CDU will dies nun auch deshalb ändern, weil sie angesichts der wachsenden Zahl an Migranten und Flüchtlingen die Debatte über eine Leitkultur in Deutschland anstoßen will. Der Parteitag hatte zuvor bereits beschlossen, dass mit Migranten und Flüchtlingen sogenannte Integrationsvereinbarungen geschlossen werden sollen.

Nun fordert die CDU mit dem neuen Antrag die Bundesregierung auf, sich dafür einzusetzen, das Grundgesetz im Artikel 22 um folgende Passage zu ergänzen: "Die Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland ist die dritte Strophe des Liedes der Deutschen mit dem Text von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben und der Melodie von Joseph Haydn." Bisher besteht der Artikel 22 aus einem Satz: "Die Bundesflagge ist schwarz-rot-gold."

Das Grundgesetz kann nur mit Zweidrittelmehrheit geändert werden. Die Union bräuchte dafür die Unterstützung des Koalitionspartners SPD und derzeit auch der Grünen im Bundesrat.

Seit Montag sind die CDU-Delegierten in Karlsruhe zum Parteitag versammelt und wollen zum Abschluss ihres Treffens über Anträge unter anderem zur Digitalisierung sowie zu den Themen Nachhaltigkeit, Arbeitsmarkt, Verbraucher- und Tierschutz beraten. Die knapp 1.000 Delegierten gingen am gestrigen Montag dagegen nahezu einmütig konform mit der Linie ihrer Vorsitzenden. Merkel lehnt die von der CSU geforderte nationale Begrenzung der Flüchtlingsaufnahme (Obergrenze) ab.