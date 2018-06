Im Norden Englands haben schwere Überschwemmungen viele Menschen gezwungen, ihre Häuser zu verlassen. Landesweit wurden mehr als 250 Flutwarnungen ausgegeben. Die britische Umweltbehörde hatte nach heftigen Regenfällen am Samstag in 30 Regionen Alarmstufe Rot ausgelöst, bei der von Lebensgefahr ausgegangen wird.



Die Polizei forderte am Sonntag in der Gegend von York mehr als 300 Einwohner wegen der ansteigenden Flusspegel auf, sich in Sicherheit zu bringen. Am Samstag waren bereits die Häuser einiger Hundert Menschen in den Regionen West Yorkshire und Lancashire evakuiert worden. Betroffen sind auch Teile von Leeds und der Großraum Manchester. Mehr als 7.000 Haushalte waren dort ohne Strom.



In Lancashire, 350 Kilometer nordwestlich von London gelegen, wurden Hunderte Einwohner in Sicherheit gebracht, weil nach sintflutartigem Regen das Wasser die Hochwasserbarrieren überspülte. Soldaten verstärkten die Deiche mit Sandsäcken, doch an mehreren Stellen waren sie bereits gebrochen und die Wassermassen ergossen sich über die Straßen.



Besonders betroffen ist die bei Touristen beliebte Stadt York. Bewohner in flussnahen Gegenden wurden angewiesen, ihre Häuser zu verlassen und Wertsachen in obere Stockwerke zu bringen. In einigen Überschwemmungsgebieten standen die Erdgeschosse der Häuser unter Wasser.



"Beispiellose Überschwemmungen"

Premierminister David Cameron leitete am Sonntag eine Sitzung des Krisenstabs und bezeichnete die Überschwemmungen als beispiellos. Er kündigte die Mobilisierung zusätzlicher Soldaten an. Cameron versprach zudem, den kritisierten Hochwasserschutz auf den Prüfstand zu stellen.



"Die temporären wie auch die dauerhaften Deiche haben eine wichtige Rolle gespielt, aber es ist klar, dass sie in einigen Fällen überholt sind, und wir müssen sehen, ob mehr getan werden muss", sagte Cameron der BBC. Er will die Überschwemmungsgebiete am Montag besuchen.



In den kommenden Tagen wird dort nur noch wenig Regen erwartet. Allerdings bleiben die Flutwarnungen weiter in Kraft. Erst Anfang Dezember hatten Überschwemmungen im Nordwesten Englands Millionenschäden verursacht.