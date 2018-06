Die kanadische Regierung will ihr Aufnahmeprogramm für syrische Flüchtlinge im kommenden Jahr weiter ausbauen. Bis Ende 2016 könnte bis zu 50.000 Asylsuchenden Zuflucht gewährt werden – und damit doppelt so vielen wie bislang geplant, sagte Einwanderungsminister John McCallum bei einem Besuch in der jordanischen Hauptstadt Amman. Dort kam er mit syrischen Familien zusammen, die sich auf ihre baldige Ausreise nach Kanada vorbereiteten. Der Minister sagte zu einer der Familien: "Jeder in Kanada wartet darauf, euch kennenzulernen."

Die neue liberale Regierung in Ottawa setzt aktuell ihr Versprechen um, bis Ende Februar 2016 25.000 syrische Bürgerkriegsflüchtlinge aufzunehmen. Zum Ende dieses Jahres hoffe sein Land, 35.000 bis 50.000 Menschen umzusiedeln, sagte McCallum. Das UN-Flüchtlingshilfswerk, die jordanische Regierung und die Internationale Organisation für Migration seien bei den Sicherheitsüberprüfungen der Asylbewerber behilflich.

Während seines zweitägigen Besuchs in Jordanien besichtigte McCallum auch Entwicklungsprojekte und suchte Einrichtungen für Flüchtlinge auf.