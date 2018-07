Die Zahl der Befürworter von Grenzkontrollen in Deutschland nimmt zu. In einer Umfrage für den ARD-Deutschlandtrend stimmen 57 Prozent der Befragten der Wiedereinführung von Kontrollen zu, 41 Prozent lehnen das ab. Im September vergangenen Jahres lag die Zustimmung noch zwölf Prozentpunkte niedriger.

Zuletzt hatten Schweden und Dänemark Grenzkontrollen wieder eingeführt. Auch Deutschland kontrolliert seit dem Spätsommer wieder verstärkt vor allem die Grenze zu Österreich.

Die Forderung nach einer Obergrenze für die Flüchtlingszuwanderung verliert dagegen an Zustimmung. 61 Prozent sprechen sich für die Einführung der zwischen den Parteien umstrittenen Obergrenze für Flüchtlinge aus. Das seien elf Punkte weniger als im Dezember, wie aus dem Deutschlandtrend hervorgeht. Drei Viertel der Befragten halten es demnach aber für richtig, gesetzlich festzulegen, Zuwanderer auf deutsche Grundwerte zu verpflichten. CDU und CSU hatten sich für solche verpflichtenden Integrationsvereinbarungen ausgesprochen.

Ausweitung von Überwachung nach Köln gefordert

Auch in anderen Bereichen befürworten die befragten Wähler mehr staatliche Eingriffe. Nach den Übergriffen in Köln sprechen sich 82 Prozent der Befragten für eine Ausweitung der Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen aus. Unter Frauen war die Zustimmung etwas größer.

Die Skepsis gegenüber der Zuwanderung ist im Vergleich zum November 2015 etwas gesunken: 41 Prozent sehen in der Zuwanderung für Deutschland eher Nachteile, das sind drei Punkte weniger als im November. 38 Prozent der Befragten bewerten Zuwanderung ganz allgemein als eher vorteilhaft.



Für den Deutschlandtrend befragten die Meinungsforscher von infratest dimap im Auftrag der ARD Anfang Januar 1.004 Wahlberechtigte am Telefon zur Wirtschaftslage, der Grundstimmung in Deutschland und der Flüchtlingskrise.