Im Landtagswahlkampf in Rheinland-Pfalz wird es nun doch eine hochrangig besetzte Fernsehdebatte im SWR geben. CDU-Landeschefin Julia Klöckner sagte ihre Teilnahme zu, nachdem auch die kleineren Parteien FDP, AfD und Linke zu der Runde eingeladen werden und die SPD die Sendung nicht boykottiert. Sie werde bei der Debatte am 10. März drei Tage vor der Wahl dabei sein, kündigte Klöckner in Mainz an.

Für DIESE Runde stand von Anfang an meine Zusage. Nur nicht fürs rotgrüne Regierungskränzchen. https://t.co/9oP6Dr3bGF — Julia Klöckner (@JuliaKloeckner) 28. Januar 2016

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wollte nicht mit der AfD in eine Talkrunde gehen, weshalb der Südwestrundfunk (SWR) zunächst nur die Spitzenkandidaten von CDU, SPD und Grünen eingeladen hatte. Die Vertreter von FDP, AfD und der Linken sollten per Interview eingespielt werden. Daraufhin hatte Klöckner abgesagt.



Weil der SWR die Fernsehrunde retten wollte, erklärte die SPD am Mittwoch, sie werde Landeschef Roger Lewentz statt Dreyer schickt.