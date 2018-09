Angesichts ihrer deprimierenden Umfragewerte tröstet sich die SPD gerne damit, dass sie die Partei des guten Regierens sei. Der "Motor der Koalition", die liberale Kraft, ein Gegengewicht zum Rechtsruck der Union. Leider seien die Wähler noch nicht bereit, den Genossen ihr Vertrauen zurückzugeben, so die Argumentation: Aber bald werde das passieren.

Das Problem ist nur, dass die SPD weiterhin zu ihrer Misere beiträgt. Weil sie öfter mal eigene Prinzipien bricht. Und es dabei noch schafft, sich wie keine andere politische Formation in peinliche Widersprüche zu verheddern. Ein ebenso aktuelles wie bezeichnendes Beispiel ist der Familiennachzug für Flüchtlinge.

Seit Monaten gibt es Streit um das Asylpaket II, auch weil SPD-Familienministerin Manuela Schwesig eine von der Union geforderte Einschränkung des Familiennachzugs lange blockierte: Wer seine Lieben nachholen könne, integriere sich besser als junge, verzweifelte Männer, die einsam blieben, so eines ihrer Argumente. Hohe Asylbewerberzahlen hin oder her – die Sozialdemokraten meinten, ein Profilierungsthema gegen die Union gefunden zu haben. Ob der Koalitionspartner den christlich gebotenen Schutz der Familie nur hochhalte, wenn es um deutsche Staatsbürger ginge?, lautete eine Frage, die die Genossen genüsslich stellten.



Gabriel war immer mit dabei

Dabei hatte ihr eigener Vorsitzender Sigmar Gabriel schon im November mit den Parteichefs der Union verabredet, den Rechtsanspruch auf Familiennachzug für Flüchtlinge mit niedrigem "subsidiärem Schutzstatus" vorerst für zwei Jahre auszusetzen. Nur 1.700 Menschen seien von der Verschlechterung betroffen, verkündete Gabriel damals. Subtext: Halb so wild, die vielen Syrer in Deutschland werden weiterhin die Möglichkeit haben, Frau und Kind aus dem Bombenhagel in Sicherheit zu bringen.

Unterschiedlicher Schutzstatus Asyl Das deutsche Asylrecht kennt unterschiedliche Kategorien von Flüchtlingen. Asyl nach Artikel 16a Grundgesetz erhält, wer nachweisen kann, dass er aus politischen, religiösen oder sonstigen persönlichen Gründen in seinem Heimatland staatlich verfolgt wird. Kriege oder Bürgerkriege sind kein Asylgrund. Anerkannte Asylbewerber erhalten eine befristete Aufenthaltserlaubnis und können ihre Familien nachholen. Von Januar bis Oktober beantragten 362.153 Menschen in Deutschland Asyl. Knapp 40 Prozent der Anträge wurden abgelehnt, 20 Prozent erledigten sich auf andere Weise, zum Beispiel, weil es sich um Dublin-Fälle handelte, also Personen, die nach den Regeln der EU in den Mitgliedstaat zurückgeführt werden sollen, wo sie zuerst registriert wurden. Anerkannte Flüchtlinge Ausländer, die nicht die strengen Bedingungen nach Artikel 16a Grundgesetz erfüllen, können alternativ einen Schutzstatus nach der Genfer Flüchtlingskonvention erhalten. Voraussetzung ist, dass sie in ihrer Heimat aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder wegen Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe bedroht sind. Bisher wird Menschen aus dem Bürgerkriegsland Syrien fast ausnahmslos dieser Status zuerkannt. Damit erhalten sie eine dreijährige Aufenthaltserlaubnis, die auch das Recht umfasst, ihre Familien nachzuholen. Fast 40 Prozent aller Asylbewerber wurden in diesem Jahr in diese Kategorie eingestuft. Subsidiärer Schutz Wer weder Anspruch auf Asyl hat, noch nach Genfer Konvention als Flüchtling anerkannt wird, kann dennoch Schutz erhalten. Bedingung für diesen sogenannten subsidiären Schutzstatus ist, dass ihm in seiner Heimat die Todesstrafe, Folter, unmenschliche Behandlung oder Gefahr durch einen Krieg oder Bürgerkrieg droht. Die Betroffenen werden nicht abgeschoben, erhalten aber nur eine Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr, die verlängert werden kann. Die große Koalition hat zuletzt außerdem beschlossen, das Recht auf Familiennachzug für diese Gruppe – zu der nach dem Willen von Bundesinnenminister Thomas de Maizière künftig auch alle Syrer gehören sollen – für zwei Jahre komplett auszusetzen.

Dumm nur, dass das CDU-geführte Bundesinnenministerium da bereits beschlossen hatte, nicht mehr automatisch allen Syrern den besseren Flüchtlingsstatus der Genfer Konvention zuzuweisen, sondern künftig auf Einzelfallprüfungen zu setzen. Rund jeder fünfte Syrer könnte nun künftig von der Einschränkung des Familiennachzugs betroffen sein. Die Gruppe der sogenannten subsidiär Schutzbedürftigen darf ihre Familie erst nach Jahren aus dem Kriegsgebiet nachholen.

In der SPD regte sich schnell Protest, auf den dann auch der Parteivorsitzende reagieren musste. Für die Syrer müsse es weiterhin eine Möglichkeit zum Familiennachzug geben, sagte er im Fernsehen. Ein Satz, der Spielraum offen lässt. Aber Gabriel blickte streng dabei.

Es folgte Runde zwei im Koalitionskrach und ein weiteres Krisentreffen der Parteichefs Ende Januar. Und wieder gab Gabriel nach. An der geplanten Verschärfung wurde nichts geändert – viele Syrer können künftig erst nach Jahren ihre Familie nachholen. Aber Gabriel feierte sich für einen anderen "Erfolg": Die SPD habe durchgesetzt, dass über die EU-Flüchtlingskontingente vor allem Familienangehörige nach Deutschland geholt werden sollten. Allerdings existieren diese noch nicht – weil die EU-Länder sich nicht auf sie einigen können.

Selbst das war schon fast vergessen, als das Tollstück vergangene Woche zum dritten Mal aufgeführt wurde. Konfrontiert mit ARD-Recherchen, wonach minderjährige Syrer mit nur subsidiärem Schutz nun auch nicht mehr so schnell ihre Eltern nachholen können, gab sich Gabriel empört. Davon habe er nichts gewusst. Subtext: Die Union hat uns über den Tisch gezogen.

In einer frühen Version des Gesetzentwurfes waren Minderjährige von der Verschärfung des Familiennachzugs ausgenommen, so jedenfalls stellt es die SPD-Seite dar. Die Tragweite der späteren Änderung habe man nicht erfasst. Die Verantwortung dafür ließ Gabriel sein Familienministerium übernehmen, dessen Chefin Schwesig gerade in Mutterschutz ist und sich nicht wirklich wehren kann.