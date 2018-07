Deutschland zahlt in den nächsten drei Jahren für syrische Bürgerkriegsflüchtlinge 2,3 Milliarden Euro an internationale Hilfsorganisationen. Davon sollen noch in diesem Jahr 1,1 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei der Geberkonferenz für notleidende Menschen in Syrien und den Nachbarregionen in London.



"Die Bundesregierung ist überzeugt, dass die große Bewegung von Flüchtlingen dadurch gelöst werden kann, dass wir vor Ort die Fluchtursachen bekämpfen", sagte Merkel. Die Konferenz sei ein wesentlicher Baustein dafür.



Zuvor hatten Großbritannien und Norwegen umgerechnet etwa 2,6 Milliarden Euro bis 2020 zugesagt. Die drei Länder organisieren zusammen mit Kuwait die vierte Geberkonferenz, bei der ausreichend Geld für die Versorgung der geschätzten zehn Millionen Flüchtlinge in und um Syrien und den Irak gesammelt werden soll. Nach UN-Schätzung müssen insgesamt mehr als sieben Milliarden Euro aufgebracht werden, um die Not der Bürgerkriegsopfer zu lindern.



An der Konferenz nehmen neben Staats- und Regierungschefs auch internationale Hilfsorganisationen teil. Auslöser für die gemeinsame Initiative ist die ernüchternde Bilanz des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR und des Welternährungsprogramms WFP im Jahr 2015. Die Hilfsorganisationen mussten wegen Geldmangels die Lebensmittelrationen in den Flüchtlingslagern etwa in Libanon oder Jordanien drastisch kürzen. Dies gilt als ein Grund, warum 2015 mehr als eine Million Menschen über die Türkei in die EU kamen.