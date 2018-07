Noch immer läuft die Analyse der Wählerwanderungen. Die ist sehr kompliziert und variiert von Bundesland zu Bundesland. Klar ist, dass es selten bei Landtagswahlen eine derart starke Bewegung gegeben hat. Einige Tendenzen lassen sich aber bereits herauslesen:

- In allen drei Bundesländern gibt die Linkspartei am meisten Stimmen an die AfD ab. Protestwähler seien von links nach rechts gewandert, schließen die Analysten.

- Die AfD zog vor allem Nichtwähler an. Allerdings mit einer Einschränkung: Bei dem Kopf-an-Kopf-Rennen in Rheinland-Pfalz zogen SPD und CDU dort noch mehr ehemalige Nichtwähler an.

- Die CDU verlor in allen drei Bundesländern Wähler an die AfD, gewann aber teils in absoluten Zahlen Stimmen hinzu. In Baden-Württemberg wanderten die konservativen Wähler auch in großem Maß zu den Grünen und zur FDP.

- Die SPD verliert in Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz vor allem Wähler an die AfD, in Baden-Württemberg aber mit Abstand am meisten an die Grünen.

- Die FDP gewinnt vor allem bei Nichtwählern und ehemaligen CDU-Wählern, verliert aber Stimmen an die AfD.



Alle Wählerwanderungen für jedes Bundesland und alle Parteien finden Sie hier in Grafiken