In der Drogenaffäre von Volker Beck hat Bundestagspräsident Nobert Lammert (CDU) das Immunitätsverfahren gegen den Grünen-Abgeordneten auf Eis gelegt. Das entsprechende Schreiben der Berliner Staatsanwaltschaft, die gegen Beck ermitteln will, genüge nicht den Anforderungen, hieß es. Die Staatsanwaltschaft hatte am Vortag angekündigt, gegen Beck wegen unerlaubten Drogenbesitzes ermitteln zu wollen. Der Politiker hatte vergangene Woche alle Ämter in seiner Fraktion niedergelegt, nachdem die Polizei bei ihm eine "betäubungsmittelsuspekte" Substanz gefunden hatte.

Das Schreiben der Staatsanwaltschaft sei am 9. März im Büro des Bundestagspräsidenten eingegangen. Darin sei von dem Anlegen eines "Prüfvorganges" wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz die Rede. Das Schreiben enthalte aber keine Mitteilung über ein Ermittlungsverfahren – und die Einleitung eines "Prüfvorganges" reiche nicht aus, um ein Immunitätsverfahren einzuleiten.



Unbestätigten Medienberichten zufolge gehen die Ermittler davon aus, dass es sich bei der Substanz, die bei Beck gefunden wurde, um die Droge Crystal Meth handeln könnte. Eine genaue Untersuchung der Substanz ist aber erst erlaubt, wenn die Ermittlungen nach Aufhebung der Immunität laufen.



Crystal Meth Was ist Crystal Meth? Crystal Meth oder kurz Crystal ist eine synthetische Droge aus der Gruppe der Methamphetamine. Diese sind eine Substanzklasse der Amphetamine, zu der auch Speed und Ecstasy gehören. Süchtige schnupfen, ziehen, rauchen oder spritzen die Substanz, die häufig in Form von groben Kristallen oder Pulver verkauft wird. Eine niedrige Dosis liegt bei 5 bis 10 Milligramm, eine mittlere enthält bis zu 40 Milligramm. Gewöhnte User dosieren oft deutlich höher. Esentsteht aus Verbindungen wie Ephedrin, diese sind beispielsweise in Hustensäften und Schnupfenmitteln enthalten. Die Zutaten für die Droge gibt es also in jeder Apotheke; das macht die Herstellung vergleichsweise billig. Ephedrine etwa werden oft mit Jodwasserstoff reduziert, daraus entsteht Crystal Meth. Je nachdem, in welchem Verhältnis die Stoffe miteinander vermischt werden, verändert sich die Wirkung Einen Schwerpunkt zu Drogen lesen Sie hier.

Wie wirkt es? Methamphetamin führt zu einer starken Dopamin-Ausschüttung im Gehirn, die kaum eine andere Droge erreicht. Dopamin ist ein biochemischer Botenstoff, der Erregung von Zelle zu Zelle überträgt. Süchtige vergleichen den Rausch daher mit einem Glücksstrudel. Manche Konsumenten bleiben tagelang wach, verspüren keinen Appetit und sind euphorisch. Alles scheint zu gelingen. Zudem kann die Droge die sexuelle Lust steigern. Lässt die Wirkung nach, werden die Süchtigen antriebslos und lethargisch. Wie gefährlich ist es? Gefährlich ist vor allem die psychische Abhängigkeit: Crystal kann zu Hirnschäden, Angstzuständen und Psychosen führen. Erst mit zunehmendem Konsum zeigen sich die körperlichen Folgen der Abhängigkeit. Crystal lagert sich zum Beispiel in den Hautschichten ab, viele Süchtige drücken stundenlang an den Unreinheiten herum. Andere zerkratzen sich im Rausch das Gesicht. Bekannt sind die schockierenden Bilder von Crystal-Konsumenten aus den USA: verfaulte Zähne, zerfurchte Gesichter. Faces of Meth heißt die Kampagne, mit der die US-Regierung vor der Droge warnt. Doch die Bilder täuschen. Die körperlichen Folgen werden erst nach jahrelangem Konsum wirklich sichtbar.

Für Bundestagsabgeordnete gibt es dafür ein vereinfachtes Verfahren, in dem die Staatsanwaltschaft nur mitteilt, dass sie Ermittlungen aufnehmen will. 48 Stunden nach dem Eingang dieser Mitteilung beim Bundestagspräsidenten darf mit den konkreten Ermittlungen begonnen werden.