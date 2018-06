Bleibt der Grüne Winfried Kretschmann Ministerpräsident im Südwesten? Beendet die CDU-Vorsitzende Julia Klöckner in Rheinland-Pfalz 25 Jahre SPD-Regierung? Wird die AfD in Sachsen-Anhalt und in Baden-Württemberg stärker als die Sozialdemokraten?



Und, vor allem, was geht mich das an?



Gleich drei Landtagswahlen finden am kommenden Sonntag (13. März) statt. Je nach Ergebnis werden sie auch innerhalb der Großen Koalition in Berlin zu heftigen Diskussionen führen. Einen Schnell-Überblick über alles, was man zu diesem Thema wissen muss, finden Sie in unserer Kartengeschichte.