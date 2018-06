Manche Unzeitgemäßheiten brauchen die Zuspitzung ins Absurde, um erkannt zu werden. Insofern Dank an Jan Böhmermann, dass er dieses Land an einen verstaubten Paragrafen erinnert hat, der jetzt aus dem Strafgesetzbuch geputzt werden soll: Paragraf 103, die "Majestätsbeleidigung".



Aber wo wir schon dabei sind, überkommene Sittlichkeitsvorstellungen zu hinterfragen, gehen wir mal einen Schritt weiter: Wieso eigentlich ist die schlichte Beleidigung immer noch strafbar?

Diese Frage führt sofort zum Rechtsgut, das der Beleidigungsparagraf 185 des Strafgesetzbuches schützen soll: Zur Ehre. Mit ihr ist es so eine Sache. Die Ehre ist bei genauerer Betrachtung ein ziemliches Irrlicht in einer modernen Rechtsordnung wie der deutschen. Warum wird die Ehre einerseits durch den Straftatbestand der Beleidigung geschützt, während sie andererseits, beim Ehrenmord, als besonders niedriger Beweggrund gilt?

Womöglich ist die Ehre als Rechtsgut ein ebenso zweifelhafter Rückstand, eine Überlebende einer in Wahrheit längst untergegangenen Wertewelt, wie es der Paragraf 175 einmal war. Der bestrafte bis 1971 die gelebte Homosexualität. Das bedeutet nicht, dass es nicht gute Gründe gibt, Verletzungen des Persönlichkeitsrechts auch weiterhin zu bestrafen. Aber welche Gründe dies denn sein sollen, diese Frage sollte das Land einmal mit sich – und anderen Ländern – verhandeln.



In Zeiten nämlich, in denen die Grenzen zwischen nationalen Öffentlichkeiten immer poröser werden, prallen konfliktträchtige Vorstellungen davon, was Ehre bedeutet, immer härter aufeinander. Ganz abgesehen davon, dass mit Hunderttausenden Flüchtlingen und Migranten, die nach Deutschland kommen, die Gefahr von Kulturschocks gerade an diesem empfindlichen Schmerzpunkt zunimmt.



Zeit für argumentative Klarheit also.

Deutsche Gerichte und Gelehrte haben den Begriff der Ehre im Wesentlichen präzisiert als individuellen Achtungsanspruch oder als sozialen Geltungswert. Schon dies sind aber zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ein Achtungsanspruch ist das, was beim türkischen Präsidenten Erdoğan paranormal ausgeprägt ist, worauf er aber keineswegs angewiesen ist. Einen Präsidenten als schrumpelhodigen Ziegenficker zu bezeichnen, gefährdet nicht ernsthaft dessen Amtsführung.

Ein sozialer Geltungsanspruch hingegen ist eine verdiente und schützenswerte Sache. Zum Beispiel die durch lange Ausbildung erlangte Kompetenz eines Arztes, Rechtsanwalts oder Handwerksmeisters. Sie als "Pfuscher", "Rechtsverdreher" oder "Stümper" zu bezeichnen, kann handfeste, womöglich existentielle Folgen haben.



Mit anderen Worten, solange nur der Achtungsanspruch einer Person angegriffen wird, ist jemand, der sich deswegen beleidigt fühlt, selber schuld. Das angelsächsische Recht trägt diesem Umstand insofern Rechnung, als dort tendenziell auch noch ein anderes Gut als nur die ideelle Selbsteinschätzung verletzt sein muss – etwa eine vermögenswichtige Reputation –, damit eine Beleidigung strafbar wird. Das ist weise.

Warum, zeigt ein kleines Beispiel aus dem wahren Leben: Vor ein paar Wochen bekam ich in einer Buchhandlung in London mit, wie eine Kundin vollkommen ausrastete. Sie beschimpfe den Verkäufer lauthals als "f***ing racist", "*unt" und dergleichen, und zwar ziemlich ausdauernd. Was tat der Mann? Er blieb die Ruhe selbst. "Yes, Ma'am", gab er höflich zur Antwort, indem er ihr den Weg zur Tür wies, "of course... yes... have a nice day. And please never come back."

Als die Dame verschwunden war, war in der Buchhandlung die Achtung vor dem Verkäufer nicht etwa gesunken. Im Gegenteil. Man applaudierte ihm für seine Souveränität. Jede Achtung verloren hingegen hatte die Beleidigerin.

Merke: Zur erfolgreichen Beleidigung gehören immer zwei. Und jeder kann selber entscheiden, von wem er sich beleidigen lässt. Selbstunsichere Gemüter sind klar im Nachteil. Das gefährlich Entflammbare an der Ehre ist aber leider, dass ausgerechnet solche Leute sie als besonders groß beanspruchen, deren Fähigkeit zur Selbstkritik und zur Differenzierung besonders klein ist.